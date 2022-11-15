مؤسس «سفراء المناخ»: مكانة مصر العالمية سبب اختيارها لاستضافة COP27

قال حسام الدين محمود، متخصص في السياسات المناخية ومؤسس مبادرة «سفراء المناخ»، إن مصر اهتمت بقضية المناخ أكثر من الدول حولها، حيث أنها وضعت مدينة شرم الشيخ أولى اهتمامتها لجعلها على غرار المدن الأخرى مثل: مدريد، لندن، جلاسكو، وغيرها من المدن، وتحويلها لمدينة خضراء قادرة على استيعاب قمة المناخ COP27، بهذا الشكل الرائع، مضيفًا أن مكانة مصر العالمية الكبيرة هي التي جعلت الدول تصوت على استضافتها للقمة، نتيجة الثقة الكبيرة في مؤسساتها وقيادتها.

مصر حولت شرم الشيخ لمدينة خرافية

وأضاف «محمود»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل ما قدمته مصر من أول يناير هذا العام 2022 حتى الآن، جعل مدينة شرم الشيخ خرافية بداية من المباني الخضراء حتى إنارة المدينة بأكملها بالطاقة الجديدة، فضلًا عن وسائل النقل المستدامة، مؤكدًا كثرة الإشادات التي تحصل عليها مصر من مختلف المؤسسات، والمنظمات الدولية والدول، جاءت بحجم القدرة التي استضافتها لهذه القمة.

مصر دولة مسؤولية على الجانبين العربي والإفريقي

وتابع، أن مصر دولة مسؤولية على الجانبين العربي والإفريقي، لذلك نجد اليوم الكثير من الدول الإفريقية تعول على مصر في أن تقودهم للتقدم، مشيرًا إلى أن التغير المناخي، قضية مؤثرة للغاية على إفريقيا بالتحديد، فضلًا عن الدول النامية من الوطن العربي وغيرها، ولهذا اتخذت مصر على عاتقها المسؤولية الوطنية والقارية في تقديم نماذج حقيقية من العمل والإجراءات التي تجعل الدول الإفريقية تسير على نفس النهج.