تعرف على الوظائف الشاغرة في 6 بنوك.. أبرزها مصر والتجاري الدولي

كشفت عدد من البنوك عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف التي تتطلب بعض الشروط والمؤهلات للحصول عليها، من بينها، وظائف بنك المشرق ومصر والتجاري، وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظائف بنك HSBC

عبر موقع بنك HSBC الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» فإن البنك في حاجة لوظيفة مدير عمليات حلول الدفع بشروط هي:

- التحلي بسلوك إيجابي قادر على القيام به مع الرغبة في تصحيح الأمور في المرة الأولى في كل مرة.

- خبرة في الإرشاد والتوجيه وتطوير الآخرين.

- قادر على تحفيز الفرق وتطوير ثقافة التمكين.

- توجه قوي تجاه العملاء ومتحمس لتقديم خدمة عملاء متميزة.

- معرفة جيدة ببرنامج Excel و PPT وقادر على العمل على مختلف MIs والعروض التقديمية.

- إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية كتابة وتحدثا.

وظائف خالية في بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق، عن حاجته لشغل وظيفة نوه عنها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» وهي وظيفة مدير التدقيق - التجزئة المصرفية، بشروط ومؤهلات هي:

- خبرة في المراجعة «أكثر من 10 سنوات» في دور الخدمات المصرفية للأفراد مع إمكانات تنفيذية مثبتة وفقًا لجداول زمنية.

- مهارات الاتصال الكتابي واللفظي والعرضي الفعال وكتابة التقارير.

- معرفة جيدة بإدارة المنتج والعمليات.

- تحليلات بيانات الأعمال ، ومعرفة تطوير الاستعلام باستخدام SQL أو قواعد بيانات مماثلة ومنهجيات التدقيق المستمر.

- يفضل خبرة في إدارة مخاطر المؤسسة ونمذجة مخاطر الائتمان وإرشادات بازل و والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.

وظائف التجاري وفا بنك

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري وفا، فإن البنك في حاجة لوظيفة مدير التحصيلات وعمليات الاسترداد، بشروط كالتالي:

- خبرة في إدارة البيانات وتحليل الخدمات المصرفية للأفراد.

- المعرفة بسائقي الأعمال والقضايا في مجال إقراض التجزئة.

- المعرفة المتوسطة بالمبادئ المالية والاقتصادية، والقيمة الحالية وتحليل التعادل.

- مهارات معالجة رقمية وبيانات ممتازة.

- مهارات تحليلية ومهارات ممتازة في الكمبيوتر.

- مبادئ إدارة الائتمان والمخاطر على إقراض التجزئة.

- المعرفة بأنظمة تحصيل الديون في السوق المحلية.

- خبرة مثبتة في تحليل وتحسين استراتيجيات تحصيل الديون.

- درجة متقدمة «ماجستير في إدارة الأعمال، أو دكتوراه».

وظائف بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن حاجته لوظيفة مسؤول المعاملات المصرفية العالمية، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، وهي:

- 4 سنوات خبرة.

- خريج جامعي بتقدير جيد «الحد الأدنى».

- مقيم بالقاهرة.

- لا يوجد له أقارب في بنك مصر.

- متمرس في الانجليزية.

وظائف بنك كريدي أجريكول

وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» لبنك كريدي أجريكول، أعلن عن حاجته إلى وظيفة مدير القطاعات، بشروط وهي:

- الإبداع والابتكار.

- التقديم والتواصل.

- التخطيط والتنظيم.

- 7 سنوات من الخبرة المصرفية للأفراد.

- ماجستير في إدارة الأعمال زائد.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرا أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لوظيفة مسؤول أول قاعدة البيانات بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- المسؤول: الحد الأدنى 2 لـ4 سنوات خبرة في دور إدارة قاعدة البيانات.

- المسؤول الأول: الحد الأدنى من 5 لـ7 سنوات خبرة واسعة في دور إدارة قاعدة البيانات.

- يجب أن يكون لديك خبرة عميقة في واحدة أو أكثر من تقنيات إدارة قواعد البيانات (Oracle ، SQL ، Teradata ، DB2).

- فهم جيد لأنظمة التشغيل (Unix، Solaris، MS Windows).

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

- مهارات الاتصال والعرض جيدة.

- مهارات جيدة لحل التحليلية ومشكلة.