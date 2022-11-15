أداء صلاة الجنازة على الموسيقار محمد سلطان في «عمر مكرم» ملفوفا بعلم مصر (صور)

وصل منذ قليل جثمان الموسيقار الراحل محمد سلطان الى مسجد عمر مكرم، بمنطقة التحرير، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه وذلك بحضور عدد من أقارب وـصدقاء الراحل.

تنفيذ وصية الموسيقار محمد سلطان

وتمّ لف جثمان الموسيقار محمد سلطان بعلم مصر وذلك تنفيذًا للوصية التي تركها قبل وفاته، فيما حرصت حفيدة زكي رستم على حضور الجنازة.

وفاة الموسيقار محمد سلطان

وكان قد رحل عن عالمنا الموسيقار محمد سلطان، مساء يوم الأحد الماضي، إذ توفي بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.

وشغل محمد سلطان منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات، والراحل من مواليد الإسكندرية يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل.