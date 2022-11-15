وزير التنمية المحلية: أطلقنا مبادرة لتشجيع مشروعات التنمية الخضراء

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم في جلسة نظمها البنك الدولي عبر الفيديو كونفرانس بمقر جناح البنك في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولي البنك الدولي ووزراء البيئة والتنمية المحلية من دول كينيا وتنزانيا وبنجلاديش وباكستان.

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة أهم الحلول المحلية للمناخ، من واقع التجربة المصرية لتطوير مبادرات قائمة على مشاركة المجتمعات المحلية ودمج المواطنين وأصحاب المبادرات المحلية ومراعاة احتياجات الشباب والنساء في العمل المناخي.

التعاون مع البنك الدولي

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتضمن إطاراً مبتكراً للتخطيط التشاركي على الصعيد المحلي، وتطبيق الاعتبارات المجتمعية والبيئية خلال مراحل التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا هو الإطار الذي نهدف إلى توسيع نطاقه وتكراره في جميع المشروعات الاستثمارية للمحافظات المصرية، حيث يسمح إطار العمل بإدخال عملية التشاور وتطبيقها على نطاق واسع مع المواطنين وأصحاب المصلحة المحليين لضمان تطبيق معايير الأهلية على المشاريع من أجل تلبية متطلبات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

تشجيع المشروعات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مصر، شهدت خلال الأسابيع الماضية إطلاق أول مبادرة من نوعها لتشجيع المشروعات والحلول المحلية الخضراء والذكية، من خلال تشجيع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال على تقديم مقترحات لمشروعات قابلة للتنفيذ تساهم في التنمية الخضراء وتستخدم الحلول الذكية وتلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتراعي دمج السيدات.

وأضاف الوزير أنه كجزء من جهود توطين استراتيجية تغير المناخ لعام 2050 في مصر، قدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدعم للمحافظات على المستوى المحلي لإعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية محلية لتسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، مضيفاً: «نجحنا في وضع نموذج تجريبي بمحافظة سوهاج يتضمن وضع خطة محلية بالتشاور مع أصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين لمواجهة تغير المناخ، وتأسيس آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي المواطنين».

وقال اللواء هشام آمنة، إن أول استراتيجية محلية لتغير المناخ في المحافظة نجحت في وضع خطة تشاورية بقيادة محلية مع المواطنين والمجتمع المدني والحكومة لمعالجة قضايا تغير المناخ، كما أسست آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي المواطنين، مؤكداً أن الأولويات الاستراتيجية والمشروعات المقترحة التي حددتها الاستراتيجية المحلية تنعكس في الخطط الاستثمارية للمحافظة للأعوام المقبلة.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستمرار دعم البنك الدولي حتى نتمكن من توسيع نطاق تطبيق الحلول والمبادرات المحلية المدفوعة باحتياجات المجتمعات المحلية في العمل المناخي.