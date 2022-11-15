جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهود تطوير البنية الأساسية خلال 8 سنوات

خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة من التمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية، يتم تحديدها بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات المعنية كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وكشف جهاز تنمية المشروعات بمناسبة انعقاد قمة المناخ COP27 عن المشروعات التي نفذها في مجال تطوير البنية الأساسية ومنها المساهمة في حماية جوانب نهر النيل والتي تعتبر من أهم محاور التكيف مع آثار تغير المناخ حيث يتم تنفيذ أعمال التبطين والتكسية للحد من عوامل التعرية والتآكل كما يتم إزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة لتحسين نوعية المياه وخفض التبخر والتقليل من الاستهلاك وتسهيل أعمال الري للحفاظ على مواردنا المائية.

تغطية ترع ومصارف بطول حوالي 2.55 كم

وشملت المشروعات المنفذة تغطية ترع ومصارف بطول حوالي 2.55 كم، وحماية جوانب نهر النيل بطول 66 كيلو متر، وإزالة حشائش من الترع الصغيرة بطول 3140 كم، وتأهيل ترع صغيرة بطول 216 كم، وتبطين جوانب ترع ومصارف بطول 5 كم.

كما ينفذ الجهاز مشروعات لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين بينها مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة وخزانات المياه ودق الآبار الارتوازية بالمناطق المحرومة للتقليل من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام مياه شرب غير النقية وكذلك معالجه مشكلة الانقطاع المستمر لخدمة المياه ببعض المناطق، حيث تم مد خطوط مياه شرب جديدة بطول حوالي 334 كم، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب مختلفة الأقطار بطول 189 كم، وإنشاء عدد 2 خزان مياه أرضي، وإنشاء 20 بئرا لتجميع مياه الأمطار للتجمعات البدوية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متكاملة في مجال الصرف الصحي لشبكات انحدار وخطوط طرد بطول 90 كم وإنشاء عدد 48 خزان تحليل في المناطق النائية ومحطات رفع ومعالجة بالمناطق المحرومة.

145 اتفاقا مع المحافظات بقيمة 1.8 مليار جنيه

وقام الجهاز خلال الثمان سنوات الماضية بتوقيع 145 اتفاق إطار عمل مع أغلب محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية 1.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا ومن بينها تأهيل المساكن الأولى بالرعاية ورصف الطرق وترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وتطوير الأسواق التجارية بالإضافة إلى مشروعات الري وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويتم تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون مع ألمانيا والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.