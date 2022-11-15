الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تستقبل وزير السياحة الجزائري

استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، وذلك خلال زيارتها لدولة الجزائر حيث تم بحث سبل التعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية.

توفير فرص عمل للشباب والمرأة

وأكدت نيفين جامع خلال اللقاء، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة والتنسيق مع الشركاء الإقليميين لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك لمشروعات، وذلك لأهميتها في توفير فرص عمل كثيفة لائقة ومستقرة للشباب وللمرأة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد مما ينعكس على جهود تنمية الاقتصاد الوطني.

«معرض تراثنا» لدعم وتأصيل الهوية المصرية

واستعرضت جامع تجربة مصر في دعم الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا بشكل سنوي، للترويج للتراث المصري ودعم وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية، فضلًا عن تشجيع أصحاب الحرف اليدوية ودعم المشتغلين بالصناعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا بالإضافة إلى إتاحة عرضها للجمهور المهتم بالفنون التراثية العريقة.

تراثنا.. أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية

وقالت جامع خلال اللقاء إن معرض تراثنا يعتبر أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، كما أنه يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين، حيث يشهد المعرض أكبر تجمع لعارضين في مختلف التخصصات التراثية في مكان واحد بالقاهرة، كما أنه فرصة للراغبين في التعرف على خدمات التسويق والتدريب التي يقدمها الجهاز لمساعدة الشباب للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو دعم مشروعاتهم القائمة بالفعل.

وبحثت جامع مع الوزير الجزائري سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم قطاع الحرف التراثية واليدوية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات للمساهمة في نهوض القطاع وتنمية المشروعات العاملة به، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص التسويقية بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري البيني بين البلدين.

ووجهت جامع الدعوة للوزير الجزائري للمشاركة في معرض تراثنا العام القادم 2023، فيما تم الاتفاق بين الجانبين على امكانية مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الملتقى الخاص بالصناعات التقليدية الذي تنظمه الجزائر الشهر الجاري.