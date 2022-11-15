قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض أبرز تفاصيل «يوم الطاقة» بقمة COP27

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في فقرة جولة المراسلين من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، أبرز تفاصيل اليوم من مراسلها، داخل مدينة شرم الشيخ، ليكشف أهم التفاصيل الخاصة بفعاليات «يوم الطاقة»، ضمن قمة المناخ COP 27.

قمة المناخ COP 27 تولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة السمراء

وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قمة المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة السمراء، حيث سيجرى بحث العديد القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية كملف الطاقة، وذلك من خلال الجلسات والمشاورات واللقاءات التي تأتي في اليوم العاشر من جدول أعمال القمة.

واستعرض أبرز الموضوعات التي تناقشها القمة اليوم، والمتمثلة في كيفية استفادة القارة الإفريقية من التوزيع العادل للطاقة النظيفة، حيث أن هناك الكثير من الدول بالقارة تعاني حتى الآن من عدم وجود مصادر لهذه الطاقة نظرًا لضعف الإمكانيات وقلة الموارد المتواجدة بها، علاوة على ضعف اقتصاديات تلك الدول.

الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال 30 عام

وقال مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن جميع الحضور بقمة المناخ اليوم يراهنون على نقل الخبرات بين الدول التي بدأت بالفعل في المضي قدمًا نحو تحقيق الطاقة المتجددة وأيضًا السير في اتجاه استخدام مصادر طاقة بديلة كالهيدروجين الأخضر إلى الدول غير القادرة ومساعدتها في تحويل اقتصادها للأخضر.

وتابع، أن اليوم جميع الجلسات تتحدث عن توفير مصادر الطاقة البديلة، مشيرًا إلى أن COP 27 رفع شعار في البداية وهو «الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال الثلاثين عام القادمين»، لذلك علينا توفير مصادر طاقة بديلة ومتجددة بكل الدول.