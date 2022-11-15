برنامج «ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري» يتأهل للمشاركة في قمة المناخ

يشارك «ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري»، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، ويعد الاستوديو أول برنامج طلابي بالشراكة بين شركة تطوير مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم تصورا شاملا لمشروع يقام على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا مملوكة لتطوير مصر بالمدينة التعليمية بمشروع «بلومفيلدز»، بمدينة مستقبل سيتي.

ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري يحصد جائزة الجامعة الأمريكية

وفاز برنامج ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضاري بجائزة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كأفضل مشروع طلابي يحقق الاستدامة لعام 2022، ما دفع الجامعة للتقدم بالمشروع للمشاركة في فعالية مقامة بجناح رقم 22 بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

شراكة مع الجامعة الأمريكية

وعقدت شركة تطوير مصر شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإطلاق برنامج ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري، والذي يتيح لطلاب الهندسة المعمارية بالجامعة، العمل على مشروعات حقيقية بأهداف تنموية ومستدامة.

وتأتي الشراكة لتشجيع ودعم الكوادر الشابة والعقول المبتكرة لتقديم مفاهيم جديدة، مع تحقيق النمو الاقتصادي والدمج المجتمعي وحماية البيئة بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل، بالإضافة إلى دعم جهود المؤسسات التعليمية لربط التعليم بسوق العمل، خاصة في ظل الدعوات العالمية للاستدامة.

خبرة مهنية عملية للطلاب

وتم دمج ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري ليصبح جزء من منهجين يتم تدريسها للطلبة بدأ في شهر فبراير 2022 وانتهى بنهاية العام الدراسي الماضي، ما أتاح لطلاب كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خبرة مهنية عملية أثناء دراستهم لتأهيلهم لسوق العمل وإشراكهم في متطلبات وشروط المشروع الواقعية، وقدمت الدورة لطلاب الهندسة المعمارية الفرصة للمشاركة في تطوير التصميم العمراني والتخطيط، ويأتي المشروع كجزء من رؤية تطوير مصر لتعزيز النظام التعليمي المحلي والبيئي وريادة الأعمال.

وتضمنت التصميمات المقدمة في مؤتمر المناخ ثلاثة مفاهيم رئيسية، وهي إنشاء وحدات سكنية على أحدث طراز، وتمكين المجتمع تكنولوجيًا، وخلق مجتمعات سعيدة، وعمل الطلبة على توفير كل هذه العناصر دون التخلي عن التحديات الرئيسية المتعلقة بالأماكن والأسعار، حيث يتجه السوق الآن نحو إنشاء مجتمعات أصغر وأكثر ذكاءً واستدامة، كما عمل الطلاب على إنشاء وتقديم رؤية متكاملة لقطعة الأرض المخصصة، بدءًا من فلسفة المفهوم، والمخطط الرئيسي إلى تخطيط الموقع، والمداخل والمخارج، وموقف السيارات، وطراز العمارة، وتصميم المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية على طول الطريق لتصميم مفهوم متكامل للمشروع.

من جانبه قال الدكتور أحمد شلبي مدير المبادرة: «نجحنا من خلال ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري في تحقيق هدفًا مشتركًا يتمثل في ربط الطلاب بسوق العمل وإتاحة الفرصة لهم لتطبيق ما درسوه على أرض الواقع، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكار الشباب المبتكرة في تطوير مفاهيم جديدة لصناعة العقارات والتي تتناسب مع متطلبات السوق الحالية، وتحقق استدامة أفضل تلبي جميع أهداف الشركة التنموية».

وأضاف: «الدليل الأمثل لنجاحنا في تحقيق هذه الرؤية هو اختيار الجامعة الامريكية لعرض ستوديو تطوير مصر للتصميم الحضري في COP27، ونحن سعداء أننا حظينا بفرصة لعرض عملنا المشترك خلال هذا الحدث الهام الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على القضايا المناخية الأكثر إلحاحاً، وحشد الجهود، وتوفير فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا والمنطقة والعالم».

وتابع أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يبعث على الفخر، حيث شهدنا جميعًا اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لإنشاء حدث عالمي ناجح يعكس جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، وتعزيز دورها في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الجديد".

من جانبه، قال الدكتور باسل كامل عميد كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية: «تطوير مصر شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ونحن حريصون على أن يستفيد طلابنا من هذا التعاون، فالتعامل مع سوق العمل الحقيقي وإنشاء شراكات محلية عالمية جزءًا من رؤيتنا الاستراتيجية نحو تخريج طلاب مؤهلين ليتصدروا مجال الهندسة المعمارية والتصميم العمراني».

وأضاف: «يتكون الستوديو من فصلين دراسيين، ركز الفصل الأول على رسم تصور شامل لمفهوم المشروع، بينما ركز الفصل الثاني على تطوير الحلول المعمارية للمباني، وتعد عملية التصميم المتكامل للمشروع، بدءًا من المخطط الرئيسي لإعداد التصميم العمراني إلى التفاصيل المعمارية للمباني والهيكل، هي تجربة شاملة تميز قسمنا عن الكليات المعمارية الأخرى في المنطقة».

وشاركت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 مع فريق مكون من 85 باحثًا من الجامعة و35 طالبًا وموظفًا، يعرضون ابتكارات الجامعة في مجال الاستدامة من خلال أبحاث أعضاء هيئة التدريس ومبادرات الحرم الجامعي الأخضر Green Campus وأنشطة الطلاب في الجناح رقم 22 في المنطقة الخضراء بمؤتمر تغير المناخ COP27، والذي يعقد بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وأعدت أيضاً الجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامجًا مدته 10 أيام يضم مجموعة واسعة من الأنشطة، تغطي جميع الكليات ومعظم التخصصات.