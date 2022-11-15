مكتبة مصر بالزقازيق تنظم 6 أنشطة بيئية تزامنا مع قمة المناخ

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي تبذلها مكتبة مصر العامة بالزقازيق للاستعداد والمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر»، وقمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بتنظيم ورش عمل وندوات ومسابقات لرفع الوعي البيئي لدى الأطفال وطلبة المدارس والجامعات.

تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030

جاء ذلك فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

6 أنشطة بيئية للأطفال حول المناخ

وفى سياق متصل، قالت رانيا حشيش مديرة مكتبه مصر العامة، إنهم نظموا 6 أنشطة بيئية وهي كالتالي:

1- ورشه «عالم أخضر» حيث استفاد منها 15 طفلًا.

2- ورشه «هيا نقرأ»، استفاد منها 60 طفلًا.

3- مسابقة «اتحضر للأخضر» شارك فيها 120 طفلًا.

4-مسابقة «كلايثمون» شارك فيها 260 شابًا بأبحاث ومشروعات بيئية لمواجهة التغيرات المناخية.

5-ندوة التغيرات المناخية حيث شارك فيها 35 شابًا.

6-ملتقى شباب الجمهورية حيث شارك فيه 120 شابًا.