رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: استضافة مصر لقمة المناخ الحدث الأهم في 3 عقود

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استضافة مصر لقمة المناخ يمثل حدثاً تاريخيا، هو الأهم منذ ثلاثة عقود، موضحة أن القمة شهدت اجتماعات وعقد اتفاقيات هدفها مواجهة ظاهره تغير المناخ.

لقاء مع طلبة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

جاء ذلك خلال لقاء «خطاب» مع هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في حوار مفتوح حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت خطاب محاور الاستراتيجية الوطنية وفق منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحة أنه يجب على كل فرد أن معرفة حقوقه وكذلك ما يقابلها من واجبات ليخرج لنا شبابًا ذو وعي يدرك قضايا مجتمعه ويعمل على إيجاد حلول لها ويساهم في بناء ونهضة مجتمعه.

نقلة نوعية في حركة حقوق الإنسان بمصر

وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية لحركة حقوق الإنسان باعتبارها التزام من الدولة تجاه حقوق الإنسان.

وشددت على أن مصر تمر بفرصه غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في ظل وجود إرادة سياسية رفيعه المستوى لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتقدم للأمام، مضيفة: أننا نعمل على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المعنية ومنها الجامعات والمؤسسات التعليمية.