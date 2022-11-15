محافظ الإسكندرية يشارك وفد البنك الأوربي في جلسة «المدن الخضراء» بمؤتمر المناخ

نظم البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار جلسة نقاشية اليوم حول «المدن الخضراء» وشارك محافظ الإسكندرية بمشاركة ممثلي 6 دول في الحضور، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

ووجه محافظ الإسكندرية، الشكر والتقدير إلى جميع الحضور وممثلي البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار، على تنظيم الجلسة المميزة التي تهدف إلى مساعدة المدن على أن تصبح أكثر إخضرارا مما يساهم وبشكل فعال في الحد من التغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية، واحدة من أكثر المدن الساحلية في العالم تضررًا وتأثرا بالتغييرات المناخية.

دعم الرئيس السيسي لقضية المناخ

وأضاف «الشريف»، أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية المناخ بشكل جاد وفعال، في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة، ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الجواد علام رئيس التعاون متعدد الأطراف وزارة التعاون الدولي، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير مرافق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، و داليا وهبة نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات لشركة حسن علام، والدكتور ماجد محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.