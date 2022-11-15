الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف طفلة على يد صديقة والدتها بالقاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنته 6 سنوات، عقب خروجها من المنزل في طريقها للمدرسة، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفياً وأبلغه المُتصل بخطف ابنته، ومساومته على دفع مبلغ مالي نـظيـر إطلاق سراحها.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من والدة الطفلـة وصديقتهـا، تقيمان بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتهـا اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من الأولى وقيامها باصطحاب الطفلة لأحد المقاهي والاتصال بالمُبلغ ومساومته على المبلغ المالي المُشار إليه، وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء بأقوال الثانية، وأنها قامت بذلك لإجبار زوجها على رد مبلغ مالي اقترضه منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.