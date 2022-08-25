فودافون: ما حدث عطل فني خاص بالرسائل المؤكدة على المعاملة.. وجرى حله

أعلنت «فودافون مصر»، اليوم، مراجعتها لجميع عمليات التحويل التي تمت أثناء فترة العطل، التي استمرت بضع ساعات، يوم الثلاثاء 23 أغسطس، فضلا عن إعلانها إعادة جميع تحويلات كاش المتكررة، هذا إيمانا وحرصا من الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية، وذلك ردا على ما تناول من أخبار ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عطل فني حدث بالخدمة.

فودافون مصر

في هذا الصدد، قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، «لقد حدث بالفعل عطل فني خاص بالرسائل المؤكدة على المعاملة، التي تقدمها إحدى شركات الخدمات المكملة لعمليات التحويل، وبالنسبة للتحويلات التي قام بها العملاء، فعملياتها نجحت بالفعل، وتم التحويل بشكل طبيعي».

وأضاف: لذا يمكن القول أن خدمة فودافون كاش كمحفظة مالية إلكترونية، لم تتوقف ولم تواجه أي عطل فني، لكن العطل الذي شهدته الخدمة المكملة -خدمة الرسائل المؤكدة على نجاح أو فشل عمليات التحويل- هو السبب الرئيسي وراء شكاوى العملاء، الذي نتج عنه تكرار عمليات التحويل.

وأوضح: «فور علمنا بوجود هذا العطل الفني، أسرعنا في التواصل مع مقدم الخدمة المكملة، واتخذنا الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع العمليات والتحويلات التي تمت خلال يوم العطل، واستطعنا بالفعل حصرعدد الشكاوى، ومراجعة التحويلات المتكررة نتيجة العطل، ونعمل حاليا على رد جميع تحويلات كاش للعملاء، مع تأكيد حصول مستقبلي التحويل على قيمة العملية لمرة واحدة».

وعن نجاح خدمة فودافون، أضاف عصام: «ندرك مدى نجاح خدمة فودافون كاش، وعدد عمليات التحويل التي يقوم بها العملاء على مدار الساعة، مؤكداً أن الشركة تعمل جاهدة على تقديم أفضل تجربة مالية تتميز بالسهولة والملائمة والأمان لعملائها، إلى جانب إلتزامها برد جميع تحويلات المحفظة للعملاء المتأثرين بالعطل»

عطل في فودافون

ومن الجدير بالذكر، أن العطل الفني في الخدمة المكملة التي تقدمها إحدى الشركات الرائدة في حلول وتقنيات الدفع الرقمي العالمية، لم يؤثرعلى خدمة التحويلات لفودافون كاش وحدها، بل على الشركات الأخرى، التي تعمل مع مقدم الخدمة المكملة ذاته.