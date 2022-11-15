أستاذ علوم سياسية: جهود لجنة العفو الرئاسي ترسخ مبادئ حقوق الإنسان

أشاد دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرارات لجنة العفو الرئاسي الدورية، مؤكّدًا أنَّ المجهودات التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي طوال الفترة الماضية والتي مازالت مستمرة وآخرها اليوم، تعد ترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان.

قائمة المفرج عنهم اليوم ليست الأخيرة

وأضاف «إكرام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ دفعة اليوم بالتأكّيد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بوجود لجنة العفو الرئاسي، التي تباشر مهام عملها بانتظام، مبينًا أنَّ هذا الأمر يعد إعمالًا لمبدأ سيادة القانون في الدولة المصرية، إذ تتنوع أسباب العفو التي قد تكون صحية أو أسباب إنسانية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأوضح أنّ جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان الفترة الماضية ترسيخ للدستور والقانون، وتوجه جديد نحو الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها جميعًا، ولجنة العفو تمثل واحدة من خطوات هذا التوجه، لأن ما تقوم به من إفراج عن المحبوسين احتياطيًا باختلاف الأسباب أو الإفراج عن بعض المحكوم عليهم دليل على مهنية اللجنة وأهمية دورها.

الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم، خروج دفعة جديدة تضم 30 من المحبوسين احتياطا، سيتمّ الإفراج عنهم فور انتهاء الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية بهذا الأمر.