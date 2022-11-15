نقيب المهندسين: نسعى لمواكبة رؤية مصر 2030 ودعم المشروعات المتنوعة

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة ستسخر كل إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع الهندسي، للمساهمة الفعالة في التواصل والانطلاق، معبرا عن سعادته، بالمشاركة في هذا التجمع الذي يضم صفوة المجتمع الهندسي، مقدمًا الشكر لمنظمي الحدث المتميز.

وأكد «النبراوي»، خلال كلمته في مؤتمر مصر للإنشاءات الرقمية 2022، الذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ونقابة المهندسين المصرية، أن نقابة المهندسين المصرية بكيانها العريق، تحرص دائمًا على المشاركة في جميع الفعاليات الهندسية، والتواجد في المجتمعات الهندسية المختلفة، وذلك في سبيل الربط بين جميع الأطياف، وسعيًا منها لتحقيق أقصى فائدة للمجتمع الهندسي.

الأهداف الرئيسية للنقابة

وأوضح أن من الأهداف الرئيسية للنقابة، رفع المستوى العلمي للمجتمع الهندسي، حتى يتواكب مع رؤية مصر 2030، لدعم المشروعات المتننوعة التي تُقام في مصر بخُطًى حثيثة، مشيرا إلى أن إدارة التشييد والبناء، تُعد ركنًا أساسيًّا في نجاح المشروعات، وتحقيقها للغرض المطلوب منها في الوقت المطلوب، وبالتكاليف المخصصة لها.

ولفت إلى أن النقابة تعاونت مع كثير من الشركات العالمية والمحلية، وعقدت الكثير من الاتفاقيات، ونظمت الكثير من الفعاليات، لنشر علم وثقافة إدارة المشروعات والتشييد والبناء بصورة ناجحة وعلمية وعلى مستوى عالمي، ولتوصيل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم للمجتمع الهندسي، مؤكدًا أن التواصل الفعال بين جميع مكونات المجتمع الهندسي، من أهم السبل لتضافر الجهود، لدعم هذا المجتمع، وتحقيق أقصى فائدة للمهندس وللقطاع الخاص والعام على السواء.

الكفاءات الهندسية ثروة حقيقية في المنطقة

وشدد «النبراوي»، على أن أعداد المهندسين والكفاءات الهندسية المصرية، ثروة حقيقية في المنطقة ككل، وتعد مصر مركزًا للحراك الهندسي في هذه الحقبة، لما بها من مشروعات عملاقة في العديد من المجالات الهندسية، ما جعلها جاذبة لجميع الشركات الأجنبية المنتجة لتكنولوجيا التشييد والبناء، وجعلها محط أنظار القائمين على هذه الشركات، مستطردًا: «لذا فعلينا جميعًا التعاون لاستغلال هذه الفترة غير المسبوقة في ظل رؤية الدولة للتطوير والانطلاق، وذلك لوضع أسس راسخة للعمل الهندسي على المعايير العالمية الحديثة، وبالوسائل والطرق التكنولوجية المعاصرة».

وأكد أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص علي دعم مثل هذه اللقاءات، لافتا أن مجلس النقابة يولي شباب المهندسين اهتماما كبيرا، ويسعى دوما لدعمه عن طريق عقد الدورات التدريبية، وتنظيم الندوات العلمية.

وشارك بالحضور المهندس محمد الواضح والمهندس محمد ثروت عضوا المجلس الأعلى، والمهندس ماير فرج أمين مساعد نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس أحمد يوسف والمهندسة أمنية عبدالغني عضوا لجنة الشباب.