نقيب المهندسين: حصلنا على أحكام نهائية بقطعتي أرض للنقابة بعد نزاع قضائي

أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، أن النقابة حصلت على حكم قضائي نهائي بأحقيتها في أرض كانت محل النزاع القضائي ببني سويف، وحكم آخر باستردادها لقطعة الأرض المجاورة لمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وهنأ نقيب المهندسين أثناء كلمته في اجتماع بالمجلس الأعلى للمهندسين، الدكتور مهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، على نجاح مؤتمر التعاونيات، الذي حضره عدد من الوزراء الأفارقة، تحت رعاية وحضور وزير الإسكان.

مؤتمر التغيرات المناخية

وأثنى طارق النبراوي على مؤتمر التغيرات المناخية الذي عقدته لجنة الفضاء بالنقابة، مطالبًَا بسرعة الانتهاء من ملف استثمارات النقابة، وضرورة الاستعانة بتقارير المكتب الفني بالمجلس السابق، وما انتهت إليه من توصيات، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق بدل تفرغ المهندسين.

الموقف المالي لنقابة المهندسين

عرض المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، الموقف المالي للنقابة خلال الفترة الماضية، وناقش أعضاء المجلس كافة التفاصيل والمؤشرات والوضع الحالي لصناديق النقابة.

كما تضمن العرض موقف الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، ودار حوار داخل المجلس، حول اختيار ممثلي النقابة في الشركات، ليكون من المنتخبين أو غير المنتخبين، وتم التصويت، واتخذ المجلس قرارًا بأن يكون من المنتخبين.

تضمنت الجلسة أيضًا اختيار ممثلي النقابة في شركتي يوتن، والمهندس للتأمين، عن طريق الانتخاب، حيث تم التوافق على أن يكون ممثلو النقابة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها من المهندسين المنتخبين بالمجلس، شريطة التنازل عن كافة البدلات والامتيازات والمستحقات المالية كاملة لصالح صندوق المعاشات.

مجلس إدارة شركة يوتن للبويات

وتقدم للترشح على عضوية مجلس إدارة شركة يوتن للبويات، 7 أعضاء، وأسفرت النتائج عن انتخاب كلٍّ من المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور أحمد البدوي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا - ممثلين للنقابة بشركة يوتن .

كما تقدم سبعة أعضاء من المجلس الأعلى بالترشح لعضوية شركة المهندس للتأمين وفاز بالانتخاب كلٌّ من المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد حمودة، والمهندس حامد عبد العال عضوا المجلس الأعلى ممثلين للنقابة بشركة المهندس للتأمين.

كما قام المجلس باستكمال تشكيل اللجنة المالية والاستثمار، برئاسة المهندس محمد ناصر أمين الصندوق.