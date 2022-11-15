«حاتم» يشارك في كأس العالم بتصميم العملات التذكارية.. «هواية تحولت لعمل»

بخطوط عربية أصيلة تجذب الانتباه، عكف الشاب المصري حاتم عرفة على تصميم العملات التذكارية المقدمة لضيوف قطر في كأس العالم بنسخته الجديدة المقرر انطلاقها خلال أيام.

مزيج من الخطوط المختلفة رسمها «حاتم» لتطبقها الشركة الألمانية المسؤولة عن الهدايا التذكارية لضيوف كأس العالم في قطر، وعلى رأسها العملات المعدنية الفضية والنحاسية والتي أعلنت عنها الشركة اليوم.

حاتم: الخط هواية تحولت لعمل

يروي ابن مدينة الإسكندرية خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حبه للخط بدأ من الصغر لحب والده للخط العربي، إلا أنه لم يكن يدري أن هذا الأمر سيتحول لشغف ودراسة وعمل يمتد معه لسنوات طويلة.

«أنا اشتغلت الأول كجرافيك ديزاينر من 2005 وحتى 2011، والتحقت بكلية التجارة كدراسة، ثم سافرت إلى تركيا والتحقت بكلية الفنون التقليدية، قبل دراسة الترميم المعماري بشكل عام»، هكذا يقول.

حاتم: نفذت التصميمات قبل عام ونصف

وصمم «حاتم» الخطوط على العملات القطرية قبل عام ونصف بأشكال وخطوط مزجت بين الخطوط العربية التقليدية وبين الفن المعاصر.

وأضاف: «كان هدفي في كل تصميم الخروج عما هو معتاد لأشكال يدوم شكلها لسنوات طويلة، وتخلد الفعالية، خاصة أنها المرة الأولى أن تستضيف دولة عربية كأس العالم».

وأشار إلى أنه حاول التعبير بالكلام في شكل مرسوم لتخرج تصميمات هدايا كأس العالم بشكل أفضل مما كان يتم تنفيذه على العملات على مدار السنوات الطويلة الماضية.

حاتم: أحاول تدريس الخط العربي للهواة

ويحاول «حاتم» إلى جانب عمله، مساعدة الراغبين في تعلم الخط العربي وكيفية الرسم به، للحفاظ على الهوية العربية، باعتباره لغة المصحف الشريف وأكثر ما يميز العرب في كتاباتهم أو تزيين جدران المساجد والأماكن التراثية.

وتابع: «الخط الكوفي هو أول الخطوط العربية، وهو ما كتب به القرآن الكريم في البداية، بعدها خط النسخ ثم خط الرقعة».