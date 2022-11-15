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«الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على موظف بتهمة النصب والاحتيال

كتب:

محمد بركات
06:08 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
كلابشات

كلابشات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر على عدد من المواقع الإخبارية يتضمن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بالقليوبية، وذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على عدد من المواقع الإخبارية يتضمن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ( 7 مواطنين) بتضررهم من (موظف بإحدى القنوات الفضائية ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توظيفهم ولم يف بذلك أو رد تلك المبالغ، وأضافوا بأن المتهم (محبوس بديوان القسم على ذمة إحدى القضايا) وعلى إثر ذلك حضروا للإبلاغ ،كما تبين أن المتهم مقضى عليه بالحبس لمدة سنة فى إحدى القضايا "تبديد"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا آخرى "تبديد".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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