مؤسسة صناع الحياة: احتفلنا بيوم المجتمع المدني في قمة المناخ «COP 27»

قال المهندس أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر، إن وزير التنمية المحلية وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي من الجمعيات والمؤسسات، شاركوا جميعا في جلسة حوارية على خلفية «يوم المجتمع المدني» في قمة المناخ COP 27، «النهاردة كان حافل، وحضرنا جلسات حوارية تخص التغير المناخي، وجلسات تخص التعامل مع الأثار المترتبة على التغير المناخي من ناحية الأمن الغذائي».

موسى: وقعنا بروتوكول شراكة بين صناع الحياة وبنك الطعام

أضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة وقعت بروتوكول شراكة بين صناع الحياة وبنك الطعام، خلال جلسات «التنسيقية» للتعامل مع المواطنين الأكثر احتياجا، بحضور وزارة التنمية المحلية وأعضاء التحالف.

موسى: سنضع منهج يدرس في الجامعات المصرية

واستطرد: «كان عندنا جلسة مباشرة بخصوص التغير المناخي بعنوان (دور طلاب الجامعة في التصدي لتغير المناخ) من أجل خدمة مشروع الآتحاد الأوروبي (يوني جرين)، والمشروع ده فكرته أننا نحط منهج يدرس في الجامعات المصرية، وبيشارك فيه 30 أستاذ من 10 جامعات مصرية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية».

وأوضح أن الهدف من وضع ذلك المنهج، تدريس المنهج في الجامعات المصرية لخدمة المناخ، وسيتم تفعيل ذلك المنهج والعمل على نشره بكل الجامعات، مشيرا إلى أن متطوعي مؤسسة صناع الحياة أطلقوا مبادرة حملت اسم «لونها بالأخضر»، وهي الموجودة في كل جامعات مصر، من أجل نشر التوعية للأسر المصرية، وطلاب الجامعة بالآثار المترتبة على التغيرات المناخية الحادة والعنيفة.