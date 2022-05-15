صناع الأثاث بدمياط: الرئيس أعاد الحياة لنا بتيسير استيراد المواد الخام

أشاد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الإجراءات الجديدة للاعتمادات المستندية.

قرار الرئيس أعاد ضبط الأسواق

وقال رضا شعيب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة دمياط للأثاث، إن القرار هو إعادة ضبط للسوق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن الرئيس «أعاد الحياة لنا بسبل استيراد المواد الخام».

وأكد شعيب ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القرار رفع القيود الخاصة باستيراد المواد الخام عبر الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وما تبع ذلك من قرارات بوضع قيمة المبالغ بنسبة 110% لدى البنوك لمدة 60 يوما، وهو القرار الذي قام بخنق السوق وألقى بظلاله على الصناعة كلها فمنع المستورد من منح بعض التسهيلات للمصنع في السداد وقيد قدرة المستورد على توفير المواد الخام، لأنه أوقف التسهيلات التي كان يحصل عليها المستورد من المصدر بالخارج، وهو ما قلص فرص المصنع في الوفاء بالتزاماته الصناعية لعدم توافر الخامات بالأسواق، وللارتفاع غير المبرر للأسعار خاصة في ظل رغبة البعض في اقتناص الفرصة .

توفير احتياجاته من مصادرها حال امتلاكه القدرة المالية

وأشار شعيب إلى أن القرار جاء على محورين: المحور الأول استثناء المصنع من قيود العملية الاستيرادية في حال استيراده لمستلزمات الإنتاج وهذا يكفل للمصنع توفير احتياجاته من مصادرها حال امتلاكه القدرة المالية وبطاقة استيرادية.

وأكد أن المحور الثاني استثناء تم منحه للمستورد الحر في حال استيراده لمستلزمات الإنتاج، شريطة ارتباطه مع المصنع بعقود وأوامر توريد، وهي ما أعاد جزء من قيمة المصنع في مواجهة المستورد وتاجر الخامات، حيث إن العملية المستندية للمستورد لن تتم دون تواجد المصنع كطرف في العملية الاستيرادية، وهو بداية السيطرة على الممارسات الاحتكارية في الأسواق فلن يستطيع محتكر أن يحجب بضاعة عن المصنع، والذي أصبح طرفا أصيلا في العملية، وهو ما سيسهم في توطين الصناعة، فتوطين الصناعة دون تمكين للمصنع أشبه بوضع المصنع في ركن الحلبة، وإكالة اللكمات في وجهه، ما بين خامات من جهة وعمالة ومصروفات تشغيل من جهة وعميل وأسواق وظروف من جهة ثالثة.

وأضاف «هذا لايمنع من وجود مستوردين وتجار خامات متميزين وعلي أعلى مستوي من الوطنية ويؤدون دورهم بعيدا عن الاحتكار والاستغلال، وأقدم لهم كل التحية، ويبقى أن القرار حمل في طياته الكثير للمصنع وبقي للمصنع الكثير لاغتنام الفرصة».