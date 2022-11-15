تفاصيل حبس طبيب الكركمين.. سنة سجن و100 ألف جنيه غرامة

«غسيل الأموال» التهمة التي أُدين فيها أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»، وذلك وفق الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الاقتصادية بحبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه.

وتضمن الحكم منع طبيب الكركمين من التصرف في أمواله، وجاء هذا الحكم الصادر ظهر أمس ضد طبيب الكركمين بعد أن خففت محكمة الاستئناف مدة الحبس الصادرة عن محكمة أول درجة وهي الجنح بالحبس بمدة سنتين.

التحفظ على طبيب الكركمين وإحالته للسجن

وقال المحامي حازم محمد، إنه بموجب الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الاقتصادية فإن تفاصيل حبس طبيب الكركمين واجبة النفاذ، وحال حضوره لجلسة الحكم يجرى التحفظ على المتهم من قبل الشرطة داخل المحكمة، وإحالته إلى السجن لتنفيذ العقوبة لأن حضور المتهم جلسات الاستئناف وجوبي، ما حدث مع المتهم الذي كان حاضرًا لجلسة المحاكمة وأصدر القاضي الحكم في نهاية الجلسة بعد سماع مرافعة الدفاع وبعدها اقتادته أجهزة الأمن إلى السجن.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن طبيب الكركمين أحمد أبو النصر يحق له الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض ولكن بعد مرور 60 يومًا على مدة الحبس وبعدها تحدد المحكمة لجلسة لنظر الطعن على الحكم وفي حالة قبول الطعن تتصدى المحكمة لنظر الموضوع بمحاكمة المتهم وفي حالة الرفض فإن الحكم أصبح باتًا ونهائيًا.

التهم المنسوبة لطبيب الكركمين

وأضاف أن تفاصيل حبس طبيب الكركمين جاءت وفق ما ثبت من تهم ساقتها النيابة العامة ضد المتهم، إذ أنشأ وأدار الصفحات المسماة بـ«الدكتور أحمد أبو النصر» على موقع «فيسبوك»، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام، وكذلك الموقع المسمى بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك «جوجل» لبيع المنتجات الصحة والغذاء، بهدف ارتكاب جريمة غسيل الأموال.