تأييد حبس طبيب الكركمين سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، حبس طبيب الكركمين أحمد أبوالنصر، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وقررت منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته هو وزوجته وأولاده الثلاثة، بعد إدانته في غسيل الأموال.

إحالة طبيب الكركمين للمحاكمة الجنائية العاجلة

جاء ذلك بعدما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد أبوالنصر وآخر معه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمتهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة التي قضت في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه سنتين مع الشغل، وتغريمه 100 ألف جنيه، برفض استئناف النيابة، وقبول استئنافه وتعديله من حكم حبسه سنتين إلى سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم أحمد أبو النصر، أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، وتبين ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة صيدلي يدعى أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين» لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن تحديد مكان المتهم واستهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.