مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا: فرنسا تعاني من تدهور المناخ وتسعى لتقليل الكربون

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ، أكدت أنّها «قمة التمويل والتنفيذ»، موضحا أن فرنسا تريد بالفعل الوصول إلى نقطة التنفيذ، لأنّها تعاني من تدهور المناخ، فالصيف في فرنسا شهد حرائق غابات أثرت بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي والحيواني، كما شهدت أمطارا رعدية وعواصف في جزيرة كورسيكا، راح ضحيتها 5 أشخاص.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك فهي تدرك أهمية إزالة الكربون، كما تقود فرنسا العالم نحو اتخاذ قرار توفير التمويل اللازم للدول الأكثر ضعفا، وهو ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة العشرين، مؤكدا خشيته أن تؤدي أزمة الطاقة إلى أزمة في الغذاء».

وتابع: «إذا كانت هناك نتيجة من نتائج الأزمة الروسية الأوكرانية، فهي نتيجة واحدة فقط، وهي أن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة خطر كبير، ووزير الاقتصاد الفرنسي أدى جولات للشرق الأوسط، وتبقى مشكلة لوجستية في نقل الغاز وذلك لنقص عدد السفن التي تستطيع حمل الغاز، وكذلك عدم استعداد عدد من الدول الأوروبية لعدم امتلاكها محطات تسييل الغاز».