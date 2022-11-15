أستاذ اقتصاد سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: مصر الآن أحد المراكز القوية لتصدير الغاز الطبيعي

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن القيمة المضافة السياسية والاقتصادية التي خلقتها مصر بمنتدى غاز المتوسط كبيرة للغاية، موضحا أن مصر لديها رؤية للأبعاد الاستراتيجية والخريطة الجيوسياسية الموجودة على مستوى العالم؛ فمصر الآن أحد المراكز القوية لتصدير الغاز الطبيعي، والطاقة على مستوى العالم.

بناء البنية التحتية في مجال تسييل الغاز الطبيعي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أولى الخطوات الاستراتيجية التي هزت المنطقة هي اتفاقيات الغاز، التي وضعت مصر بشكل كبير على مكامن مصادر الطاقة، ثم المرحة الثانية ببناء البنية التحتية في مجال تسييل الغاز الطبيعي».

وتابع: «مصر بها محطات وبنية تحتية قوية لتصدير الغاز الطبيعي، واحدة في إدكو بالبحيرة، وأخرى في دمياط، وهي ما تمكنا من استيراد الغاز لتسييله ثم إعادة تصديره إلى أوروبا من خلال ناقلات الغاز، وخطوط الأنابيب لذلك أصبحنا قوة إقليمية في مجال إنتاج الطاقة في ظل الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا».

تأسيس منتدى غاز المتوسط

واستطرد: «الرئيس السيسي وضع الأمور في نصابها بشكل شفاف وموضوعي وأصبح الأمر متعارف عليه، ثم جرى تأسيس منتدى غاز المتوسط لتتحول هذه الدول من دول يمكن أن تتصارع إلى دول ذات مصالح مشتركة منظمة، وبالتالي فالمنتدى أعطى نوعا من الاستقرار والثقة والطمأنينة لأوروبا لتقول إن هذه المنطقة قادرة على أن توفي احتياجات أوروبا دون أي مشكلات».