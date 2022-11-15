وزير التنمية المحلية يلتقي وزير الغابات الكاميروني بالجناح المصري في قمة المناخ

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، وزير الغابات بدولة الكاميرون، والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في مقر الجناح المصري بقمة المناخ.

وفي بداية اللقاء، أشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية، لدعم علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة في كل المجالات، بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية.

زيادة عمق العلاقات بين الجانبين

وأكد هشام آمنة، تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون بين الوزارات المصرية ونظيراتها الأفريقية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الاستثمار والتعاون المشترك، سيزيد من عمق العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم بحث تعزيز العلاقات وسبل تطويرها، خلال الفترة المقبلة، واستعراض آخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين في بعض المجالات التجارية والاقتصادية، واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى بعض المجالات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات التنافسية المتوفرة في القارة الأفريقية من جانب دول أفريقيا ومع بعضها البعض، والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

وأعرب الوزير الكاميروني، عن تطلعه لاستكمال التنسيق والتعاون بين الجانبين، وإقامة استثمار للقطاع الخاص المصري.

وأشار إلى مميزات قانون الاستثمار والمناطق الحرة في بلاده، الذي يعطي امتيازات كثيرة لرجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا أنه سيتعاون مع زملاءه في الحكومة الكاميرونية خاصة وزير الأراضي ووزير الصناعة والتجارة، لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين والقطاع الخاص المصري، بما يساهم في نجاح التعاون، الذي سيعود بالنفع على البلدين.

وأكد وزير الغابات الكاميروني، استعداد بلاده لتسهيل أي معوقات أو تحديات تواجه الاستثمار المصري على أرض الكاميرون.

الوزير الكاميروني: نسعى لنقل التجارب الناجحة للرئيس السيسي لبلادنا

كما أشار وزير الغابات الكاميروني، إلى أن بلاده تتابع رؤية الرئيس السيسي، التي تهتم بالعمل المشترك مع أفريقيا لتحقيق الخير والتنمية لشعوبها ونحن لدينا نفس الهدف، لافتا إلى مصر حققت طفرات تنموية واقتصادية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتسعى لنقل كل التجارب الناجحة للرئيس السيسي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين عبر سفارة مصر في ياوندي، والسفارة الكاميرونية بالقاهرة، لوضع الأفكار الخاصة بالتعاون.