إشادة برلمانية بخروج دفعات متتالية ضمن العفو الرئاسي

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن خروج دفعات متتالية، في إطار «العفو الرئاسي»، انحياز واضح لملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع إطلاق مجموعة جديدة، لافتا إلى أن الاهتمام من القيادة السياسية ولجنة العفو، والتعاون بين أجهزة الدولة، يعكس الحرص على أبناء الوطن وحقوق الإنسان، ثم إدماج المفرج عنهم مجتمعيا أيضا.

واضاف عوض الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل للجميع، أن هناك خطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأساسي لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء فى قضايا بعينها، والاهتمام بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، وحقه في حياة كريمة.

الدولة تهتم بكل المواطنين

وأشار إلى أن الدولة تهتم بكل المواطنين، من خلال رفع الأجور والمعاشات والمظلة الاحتماعية، ورفع الديون عن الفلاحين، وغيرها من الإجراءات التي تصب في جوهر وأساس حقوق الإنسان مع الحفاظ على الدولة.

وقال النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسي وخروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا، وعدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يؤكد جدية القيادة السياسية والدولة في إدماج أبناىها في المجتمع، وأن الدولة تدخل مرحلة الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

«حتة»: الجمهورية الجديدة تتسع الجميع

وأضاف «حتة»، أن الجمهورية الجديدة، تتسع الجميع، وتوفر فرص عمل ومشروعات قومية وحياة كريمة، وحوار وطني، وكلها مبادرات رئاسية، تعكس حرص الرئيس على المواطن كهدف أساسي للبناء والتنمية.

وأشاد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالإفراج عن دفعة جديدة ضمن العفو الرئاسي، مؤكدا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة، ودليل تعاون بين كل الأجهزة، لافتا إلى أن الاجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، هي خير رد على المتشدقين بملف حقوق الانسان، والذين يختزلون الملف ويطوعونه وفق أغراضهم كورقة ضغط فقط، لكن مصر أكبر من هؤلاء.