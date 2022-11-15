اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح
كتب:
محمد عزالدين
07:57 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح
-الإفراج عن قائمة جديدة تشمل 30 من المحبوسين احتياطيا.. وإرشادات واسعة بالقرار
-«السيسي» يوجه بتعظيم الاستفادة من المياه وحصتنا الثابتة من النيل لزيادة الرقعة الزراعية
- اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في الطاقة على هامش «COP27»
- مصر تفوز بجائزة «الأمم المتحدة» لتشجيع الاستثمار 2022
-الأرض الطيبة.. رئيس شركة الدلتا: لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع.. وطرح السكر بسعر رمزي في المجمعات
-جهود حكومية لتغيير أوضاع المصانع المخالفة
-«التقنين» يد الدولة لدمج «بير السلم» في الاقتصاد
-«لبلبة»: أخدت الجمهور بالحضن
الصفحة الثانية
-انتقال عادل للطاقة في أفريقيا
-«شاكر»: نستهدف وصول الطاقة بأسعار معقولة لـ 300 مليون أفريقي
-«شكري»: نحتاج إلى الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة منخفضة التكلفة ومستدامة
-«فؤاد»: ربط الطاقة والمناخ بالتنمية المستدامة ضرورة لمواجهة التغيرات
-«الملا»: مصر تتبنى استخدام الغاز كوقود انتقالي نظيف
-«المشاط»: خطط للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
-«حياة كريمة»: 6 فئات أولى بالرعاية.. وقطار القوافل ينطلق في المحافظات
-«التحالف الوطني» ينظم قافلة شاملة بالغربية ضمن «ستر وعافية 4»
الصفحة الثالثة
-«العفو الرئاسي».. مصر بتفرح
-حقوقيون: استمرار «العفو» خطوة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان
-الأحزاب: اللجنة تؤكد إرادة الدولة في مراجعة «الحبس الاحتياطي» لتسريع التحقيقات
-سياسيون: جهود جبارة ترسخ استراتيجية حقوق الإنسان
الصفحة الرابعة
-«التقنين» مظلة الدولة لدمج ورش «بير السلم» في الاقتصاد
-الحكومة تقدم طوق نجاة للأنشطة الصناعية المخالفة وترفع شعار «فيد واستفيد»
-«400 مليار جنيه» فاتورة دمج الاقتصاد «غير الرسمي» خلال 6 سنوات.. و«المركزي» يتيح مبادرات تمويلية
الصفحة الخامسة
-مسئول بـ «المشروعات»: مصر عامرة بصُناع «إيديهم تتلف في حرير»
-مصنع «عبدالرازق» للمبات الليد.. بدأ في كرداسة ويحلم بالتصدير إلى أفريقيا
-«نصر الله» يصنع تحفا وأنتيكات بورشته في «القناطر الخيرية».. حلم المصنع يقترب
-صاحب معرض «زيوت وفلاتر» في «بنها»: «محل على الطوب الأحمر كان وش الخير عليا»
الصفحة السادسة
-لبلبة: أخدت الجمهور في حضني على المسرح.. وحولت شقتي مخزنا لملابس أدواري بعد وفاة شقيقي
-الفنانة الكبيرة بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي: شغلي أهم حاجة في حياتي
-عادل إمام طالبني بإنقاص وزني قبل «عريس من جهة أمنية».. وسمير صبري كان يرى الأموات قبل وفاته
-أمي تزورني شابة ثلاثينية في المنام.. ووصيتها «اوعي تقدمي تنازلات في شغلك حتى لو هتقعدي في البيت»
الصفحة السابعة
-رئيس شركة الدلتا للسكر: مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع.. ونعمل على طرح السكر بسعر رمزي بالمجمعات الاستهلاكية
- مزارعو قرية «المنشلين» بكفر الشيخ يشكون من منظومة تسويق محصول القطن وتدني السعر
-«عشماوي»: نستهدف خطة تطوير شاملة لزيادة الإنتاج وخلق فرص تصديرية جديدة
-«مربي دواجن»: مش لاقيين خامات.. والسماسرة بيتحكموا فينا.. و8 جنيهات خسائر في الكيلو الواحد
-رئيس شركة أبلكس للصناعات الدوائية: الدواء البيطري يتعرض لتحديات كثيرة
الصفحة الثامنة
-«صُنع إيديا وحياة عينيا»
-نساء شرم الشيخ يظهرن في قمة المناخ بمنتجات يدوية صديقة للبيئة
-الحرب على آثار تغير المناخ تبدأ من يد الفلاح: فأس تعمر.. وسماد يحمي كوكب الأرض
-«مصطفى» طبق دروس الثانوية في «COP27»: الكربون بقى طاقة كهربائية
-اسمع كلام شعيشع و«ازرع».. مبادرة أستاذ جامعي لحماية البيئة