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اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح

كتب:

محمد عزالدين
07:57 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح

-الإفراج عن قائمة جديدة تشمل 30 من المحبوسين احتياطيا.. وإرشادات واسعة بالقرار

-«السيسي» يوجه بتعظيم الاستفادة من المياه وحصتنا الثابتة من النيل لزيادة الرقعة الزراعية

- اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في الطاقة على هامش «COP27»

- مصر تفوز بجائزة «الأمم المتحدة» لتشجيع الاستثمار 2022

-الأرض الطيبة.. رئيس شركة الدلتا: لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع.. وطرح السكر بسعر رمزي في المجمعات

-جهود حكومية لتغيير أوضاع المصانع المخالفة

-«التقنين» يد الدولة لدمج «بير السلم» في الاقتصاد

-«لبلبة»: أخدت الجمهور بالحضن

 

الصفحة الثانية

-انتقال عادل للطاقة في أفريقيا

-«شاكر»: نستهدف وصول الطاقة بأسعار معقولة لـ 300 مليون أفريقي

-«شكري»: نحتاج إلى الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة منخفضة التكلفة ومستدامة

-«فؤاد»: ربط الطاقة والمناخ بالتنمية المستدامة ضرورة لمواجهة التغيرات

-«الملا»: مصر تتبنى استخدام الغاز كوقود انتقالي نظيف

-«المشاط»: خطط للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

-«حياة كريمة»: 6 فئات أولى بالرعاية.. وقطار القوافل ينطلق في المحافظات

-«التحالف الوطني» ينظم قافلة شاملة بالغربية ضمن «ستر وعافية 4»

 

الصفحة الثالثة

-«العفو الرئاسي».. مصر بتفرح

-حقوقيون: استمرار «العفو» خطوة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان

-الأحزاب: اللجنة تؤكد إرادة الدولة في مراجعة «الحبس الاحتياطي» لتسريع التحقيقات

-سياسيون: جهود جبارة ترسخ استراتيجية حقوق الإنسان

 

الصفحة الرابعة

-«التقنين» مظلة الدولة لدمج ورش «بير السلم» في الاقتصاد

-الحكومة تقدم طوق نجاة للأنشطة الصناعية المخالفة وترفع شعار «فيد واستفيد»

-«400 مليار جنيه» فاتورة دمج الاقتصاد «غير الرسمي» خلال 6 سنوات.. و«المركزي» يتيح مبادرات تمويلية

 

الصفحة الخامسة

-مسئول بـ «المشروعات»: مصر عامرة بصُناع «إيديهم تتلف في حرير»

-مصنع «عبدالرازق» للمبات الليد.. بدأ في كرداسة ويحلم بالتصدير إلى أفريقيا

-«نصر الله» يصنع تحفا وأنتيكات بورشته في «القناطر الخيرية».. حلم المصنع يقترب

-صاحب معرض «زيوت وفلاتر» في «بنها»: «محل على الطوب الأحمر كان وش الخير عليا»

 

الصفحة السادسة

-لبلبة: أخدت الجمهور في حضني على المسرح.. وحولت شقتي مخزنا لملابس أدواري بعد وفاة شقيقي

-الفنانة الكبيرة بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي: شغلي أهم حاجة في حياتي

-عادل إمام طالبني بإنقاص وزني قبل «عريس من جهة أمنية».. وسمير صبري كان يرى الأموات قبل وفاته

-أمي تزورني شابة ثلاثينية في المنام.. ووصيتها «اوعي تقدمي تنازلات في شغلك حتى لو هتقعدي في البيت»

 

الصفحة السابعة

-رئيس شركة الدلتا للسكر: مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع.. ونعمل على طرح السكر بسعر رمزي بالمجمعات الاستهلاكية

- مزارعو قرية «المنشلين» بكفر الشيخ يشكون من منظومة تسويق محصول القطن وتدني السعر

-«عشماوي»: نستهدف خطة تطوير شاملة لزيادة الإنتاج وخلق فرص تصديرية جديدة

-«مربي دواجن»: مش لاقيين خامات.. والسماسرة بيتحكموا فينا.. و8 جنيهات خسائر في الكيلو الواحد

-رئيس شركة أبلكس للصناعات الدوائية: الدواء البيطري يتعرض لتحديات كثيرة

 

الصفحة الثامنة

-«صُنع إيديا وحياة عينيا»

-نساء شرم الشيخ يظهرن في قمة المناخ بمنتجات يدوية صديقة للبيئة

-الحرب على آثار تغير المناخ تبدأ من يد الفلاح: فأس تعمر.. وسماد يحمي كوكب الأرض

-«مصطفى» طبق دروس الثانوية في «COP27»: الكربون بقى طاقة كهربائية

-اسمع كلام شعيشع و«ازرع».. مبادرة أستاذ جامعي لحماية البيئة

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بقلم محمد عزالدين