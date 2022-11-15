اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«العفو الرئاسي» مستمر.. مصر بتفرح

-الإفراج عن قائمة جديدة تشمل 30 من المحبوسين احتياطيا.. وإرشادات واسعة بالقرار

-«السيسي» يوجه بتعظيم الاستفادة من المياه وحصتنا الثابتة من النيل لزيادة الرقعة الزراعية

- اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في الطاقة على هامش «COP27»

- مصر تفوز بجائزة «الأمم المتحدة» لتشجيع الاستثمار 2022

-الأرض الطيبة.. رئيس شركة الدلتا: لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع.. وطرح السكر بسعر رمزي في المجمعات

-جهود حكومية لتغيير أوضاع المصانع المخالفة

-«التقنين» يد الدولة لدمج «بير السلم» في الاقتصاد

-«لبلبة»: أخدت الجمهور بالحضن

الصفحة الثانية

-انتقال عادل للطاقة في أفريقيا

-«شاكر»: نستهدف وصول الطاقة بأسعار معقولة لـ 300 مليون أفريقي

-«شكري»: نحتاج إلى الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة منخفضة التكلفة ومستدامة

-«فؤاد»: ربط الطاقة والمناخ بالتنمية المستدامة ضرورة لمواجهة التغيرات

-«الملا»: مصر تتبنى استخدام الغاز كوقود انتقالي نظيف

-«المشاط»: خطط للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

-«حياة كريمة»: 6 فئات أولى بالرعاية.. وقطار القوافل ينطلق في المحافظات

-«التحالف الوطني» ينظم قافلة شاملة بالغربية ضمن «ستر وعافية 4»

الصفحة الثالثة

-«العفو الرئاسي».. مصر بتفرح

-حقوقيون: استمرار «العفو» خطوة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان

-الأحزاب: اللجنة تؤكد إرادة الدولة في مراجعة «الحبس الاحتياطي» لتسريع التحقيقات

-سياسيون: جهود جبارة ترسخ استراتيجية حقوق الإنسان

الصفحة الرابعة

-«التقنين» مظلة الدولة لدمج ورش «بير السلم» في الاقتصاد

-الحكومة تقدم طوق نجاة للأنشطة الصناعية المخالفة وترفع شعار «فيد واستفيد»

-«400 مليار جنيه» فاتورة دمج الاقتصاد «غير الرسمي» خلال 6 سنوات.. و«المركزي» يتيح مبادرات تمويلية

الصفحة الخامسة

-مسئول بـ «المشروعات»: مصر عامرة بصُناع «إيديهم تتلف في حرير»

-مصنع «عبدالرازق» للمبات الليد.. بدأ في كرداسة ويحلم بالتصدير إلى أفريقيا

-«نصر الله» يصنع تحفا وأنتيكات بورشته في «القناطر الخيرية».. حلم المصنع يقترب

-صاحب معرض «زيوت وفلاتر» في «بنها»: «محل على الطوب الأحمر كان وش الخير عليا»

الصفحة السادسة

-لبلبة: أخدت الجمهور في حضني على المسرح.. وحولت شقتي مخزنا لملابس أدواري بعد وفاة شقيقي

-الفنانة الكبيرة بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي: شغلي أهم حاجة في حياتي

-عادل إمام طالبني بإنقاص وزني قبل «عريس من جهة أمنية».. وسمير صبري كان يرى الأموات قبل وفاته

-أمي تزورني شابة ثلاثينية في المنام.. ووصيتها «اوعي تقدمي تنازلات في شغلك حتى لو هتقعدي في البيت»

الصفحة السابعة

-رئيس شركة الدلتا للسكر: مصر لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع.. ونعمل على طرح السكر بسعر رمزي بالمجمعات الاستهلاكية

- مزارعو قرية «المنشلين» بكفر الشيخ يشكون من منظومة تسويق محصول القطن وتدني السعر

-«عشماوي»: نستهدف خطة تطوير شاملة لزيادة الإنتاج وخلق فرص تصديرية جديدة

-«مربي دواجن»: مش لاقيين خامات.. والسماسرة بيتحكموا فينا.. و8 جنيهات خسائر في الكيلو الواحد

-رئيس شركة أبلكس للصناعات الدوائية: الدواء البيطري يتعرض لتحديات كثيرة

الصفحة الثامنة

-«صُنع إيديا وحياة عينيا»

-نساء شرم الشيخ يظهرن في قمة المناخ بمنتجات يدوية صديقة للبيئة

-الحرب على آثار تغير المناخ تبدأ من يد الفلاح: فأس تعمر.. وسماد يحمي كوكب الأرض

-«مصطفى» طبق دروس الثانوية في «COP27»: الكربون بقى طاقة كهربائية

-اسمع كلام شعيشع و«ازرع».. مبادرة أستاذ جامعي لحماية البيئة