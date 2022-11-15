عضو «حقوق إنسان النواب»: قرارات لجنة العفو الرئاسي تقطع الطريق على المتربصين بالدولة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار لجنة العفو الرئاسى بخروج 30 من المحبوسين احتياطيا يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين غير المتورطين في قضايا الإرهاب، ويعكس أيضا الجدية في اتخاذ خطوات سريعة بهذا الملف لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير.

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن القرارات المتتالية للجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليتجاوز العدد أكثر من 1000 شخص، تأكيد على حرص الدولة على مستقبل الشباب ورعايتهم اجتماعيا وإنسانيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

تطبيق متميز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في دراسة ملفات المحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، يمثل تطبيقا متميزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطن وحقوقه والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.