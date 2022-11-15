تفاصيل زيارة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

عقب انتهاء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي، والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبتوجيهات من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

اصطحب المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في جولة تفقدية لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، استمع خلالها أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي لشرح واف حول تفاصيل وأجزاء المبنى وأسلوب العمل بداخله، والذي يُمثل طفرة إنشائية تليق بمقر المؤسسة التشريعية بالجمهورية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية مؤخرا.

ومن المُقرر عقب انتهاء تلك الجولة التفقدية أن يستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمكتبه بمجلس النواب.

وتجرى مباحثات يجرى فيها تناول الخُطوات التنفيذية لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن تناول العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها في ظل قرب الاحتفال بالذكرى المئوية لانضمام مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي.

تأتي زيارة مارتن تشينجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المشاورات التنفيذية التي يُجريها أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مع مجلس النواب المصري، تنفيذا لقرار المجلس الحاكم للاتحاد بالموافقة على استضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، الذي من المُقرر أن يكون مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُمثل استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة دفعة مُهمة ورائدة في سبيل تعزيز الدور المصري والدبلوماسية البرلمانية المصرية إقليميا وعالميا، حيث سيكون بمثابة مركزا لتنسيق الجهود البرلمانية الإقليمية، ما يُعزز من الحضور المصري والرؤى المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها الإقليم والعالم بأسره.