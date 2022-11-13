الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب

حسم الديمقراطيون، صباح اليوم، 50 مقعدًا بمجلس الشيوخ الأمريكي من أصل 100 مقعدٍ، مقابل 49 مقعدًا للجمهوريين.

وأعلن فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو، في ولاية نيفادا على المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وبحصول الديمقراطيين على 50 مقعدًا، فإنهم بذلك يحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، باعتبار أنّ الصوت المرجح يعود إلى نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس.

الديمقراطيون يحسمون 50 مقعدًا في مجلس الشيوخ

وأشار البيت الأبيض، إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا هاتفيا بكاثرين كورتيز ماستو لتهنئتها، وتحدث أيضا مع تشاك شومر، زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وفقا لشبكتي «العربية» و«سكاي نيوز».

أما بالنسبة لمجلس النواب، فيبدو أنّ الجمهوريين أقرب للسيطرة ولو بأغلبية بسيطة، فقد حسم الجمهوريون 211 مقعدا ويحتاجون إلى 7 مقاعد فقط للسيطرة على المجلس هو 218 مقعدًا، فيما حصل الديمقراطيون على 205 مقاعد حتى الآن والرقم المطلوب للفوز 218 مقعدًا.

وتوجه الأمريكيون، الثلاثاء الماضي، إلى صناديق الاقتراع؛ لتجديد كل أعضاء مجلس النواب 435 مقعداً، وثلث مجلس الشيوخ 35، فضلاً عن 36 حاكم ولاية.

بايدن: نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية جعلني أقوى

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنّ نجاح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وأضاف بايدن: «أشعر بأنني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين»، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

يشار إلى أنّ انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي تنظم بعد سنتين من الانتخابات الرئاسية، وتُعد في الغالب تصويتًا عقابيًا للإدارة القائمة في الولايات المتحدة.