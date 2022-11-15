أجراس وطبول وزغاريد.. احتفالا بليلة عيد مارجرجس في الإسكندرية (صور)

«دقت أجراس الكنيسة، وقرعت طبول الكشافة، صاحبها زغاريد النساء» أجواء مميزة عاشتها منطقة غيط العنب مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بليلة عيد استشهاد مارجرجس والعيد 84 على بدء الصلوات في كنيسته الشهيرة بتلك المنطقة غرب الإسكندرية، حيث تعد من أشهر كنائس الجمهورية في هذا الاحتفال الذي يطلق عليه البعض مسمى «مولد مارجرجس» وإن كان لفظا غير صحيح كنسيا إلا أنه الدارج شعبيا.

فالأجواء المميزة التي ملأت شوارع غيط العنب بالكامل لمدة 9 أيام خلال النهضة الروحية، كانت احتفالا بمرور 84 عاماً على انطلاق الصلوات في الكنيسة، من خلال صلوات العشية والتي اختتمت مساء اليوم عبر الزفة وتطييب جسد مارجرجس.

زفة مارجرجس في شوارع الإسكندرية

ترأس عشية ليلة العيد «الأنبا إيلاريون، أسقف عام غرب الإسكندرية، وحضور كهنة الكنيسة، وسط توافد كبير من شعب الكنيسة ومحبيها، الذين ملأوا جوانب الكنيسة والشوارع المؤدية إليها، فيما برزت لقطات الوحدة الوطنية، التي تعكس طبيعة أبناء المنطقة، حيث تواجد عدد من المسلمين والمسيحيين في الشوارع للاحتفال بهذا العيد خلال زفة مارجرجس المتمثلة في صلبان حديدية وصور مارجرجس معلقة بها بالإضافة إلى رفات «أجزاء من جسد الشهيد» التي جابت الشارع المحيط بالكنيسة.

راعي الكنيسة: «مولد مارجرجس» لفظ غير صحيح

«الاحتفال يسمى شعبيا بمولد مارجرجس، ولكنه مصطلح غير صحيح» هكذا قال القمص داود بطرس، راعي كنيسة مارجرجس بغيط العنب في تصريحات لـ«الوطن»، لافتاً إلى أن ذلك المصطلح يقصد منه مولد شخص ما ولكن الكنيسة لا تحتفل بعيد ميلاد القديس مارجرجس بل تحتفل بعيد إنشائها وعيد استشهاد القديس ولذلك لا يناسبها لفظ المولد، لكنه من الممكن أن يطلق عليها مظاهرة احتفالية.

مارجرجس غيط العنب من أقدم كنائس الإسكندرية

وأضاف راعي الكنيسة، على هامش الاحتفال، أن الكنيسة من أقدم 3 كنائس بالإسكندرية حيث تم افتتاحها يوم 15 نوفمبر عام 1938، وتعتبر أول كنيسة باسم القديس مارجرجس في القرن العشرين، منوها إلى أن بدايتها كانت عام 1919 تحت مسمى جمعية الكرمة.