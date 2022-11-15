أمطار وتجمعات للسحب الركامية على غرب الإسكندرية.. والأجهزة التنفيذية ترفع الطوارئ

سقطت أمطار على مناطق غرب الإسكندرية، منذ قليل، مع سحب ركامية كثيفة، والتي بدأت من الغرب ثم تتجه إلى داخل المحافظة؛ ما ينذر بسقوط أمطار أخرى، وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية.

وبحسب بيان الصرف الصحي، فإن الأمطار الخفيفة والمتوسطة بدأت من جديد مع منتصف ظهر اليوم على مناطق غرب الإسكندرية بالتحديد العامرية والعجمي، والكيلو 21، حيث متوقع دخولها إلى قلب الإسكندرية مع حركة السحب.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ في الإسكندرية

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيء، مكلفًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشوارع على مستوى جميع الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

متابعات رؤساء الأحياء في الإسكندرية

تنفيذاً لتكليفات المحافظ؛ تابع السيد موسى رئيس حي العجمي، سيولة الحركة المرورية بنطاق الحي، والمرور علي المدارس لمتابعة الوضع داخلها وخارجها، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بالحي بالتواجد في مناطق تجمع الأمطار حتى الانتهاء من أعمال كسح كافة التجمعات. مشيرا إلى أنه تم تركيب بدالتين واحدة بقطر 6 بوصة بشارع شاطئ الهانوفيل المميز المتفرع من شارع نادي الجمارك بالهانوفيل غرب، والأخرى بقطر 4 بوصة بقطاع أبو تلات بشارع مسجد عباد الرحمن لمنع تجمع مياه الأمطار، وقد أوضح رئيس الحي أنه جاري تسليك سدد صرف صحي بشارع أبو ديب شهر العسل، مضيفا بأنه تم الانتهاء من كسح المياه بشهر العسل، وجارى كسح تجمع مياه بطريق الإسكندرية مطروح بعد شارع ريدنبكس.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال شفط تراكمات المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بطريق الكافورى، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتطهير مطابق الصرف الصحي بمنطقة الكابلات، وأشار رئيس الحي أنه تم شفط مياه الأمطار بشارع جمعية مسعود، وتصريف المياه بشارع الخاصة الملكية، كما تابع موقف سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي.

تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي بمناطق فيكتوريا، وشارع مصطفى كامل وشارع 45، لكسح أي تجمع لمياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية بشوارع الحي.

ووجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب جميع الأجهزة التنفيذية بالحي بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي تجمع لمياه الأمطار والتعامل معه على الفور، حيث تم كسح تجمع مياه الأمطار بالطريق السريع أمام الحراسات وطريق محور المحمودية البطيء.