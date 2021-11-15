احتفالات عيد مارجرجس في غيط العنب بالإسكندرية: «حلاوة مولد وزفة»

احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بليلة عيد استشهاد الشهيد مارجرجس المزاحم، ومرور 82 عاماً على انطلاق الصلوات في الكنيسة، وذلك من خلال صلوات العشية والزفة وتطييب جسد مارجرجس، التي ترأسها «الأنبا إيلاريون»، أسقف عام غرب الإسكندرية، وحضور كهنة الكنيسة، وسط توافد كبير من شعب الكنيسة ومحبيها، الذين ملأوا جوانب الكنيسة والشوارع المؤدية إليها، فيما برزت لقطات الوحدة الوطنية، التي تعكس طبيعة أبناء المنطقة، حيث تواجد عدد من المسلمين والمسيحيين في الشوارع للاحتفال بهذا العيد الذي يطلق عليه «مولد مارجرجس»، كون الاحتفالات الخارجية تشبه الموالد.

عيد مارجرجس.. حلاوة المولد تتصدرها صور القديسين

وبرز عدد كبير من باعة حلاوة المولد بجوار الكنيسة، التي تقع غرب الإسكندرية الذين يجدون في ذلك العيد باب رزق، حيث تصدرت صور القديسين أغلفة حلاوة المولد، كي يكتسي الاحتفال بالطابع المسيحي، فيما تواجد باعة الالعاب والتماثيل والهدايا الدينية المسيحية كأحد أجواء الاحتفال.

مارجرجس بغيط العنب من أقدم كنائس بالإسكندرية

وقال القمص داود بطرس، راعي كنيسة مارجرجس بغيط العنب، إن الكنيسة من أقدم 3 كنائس بالإسكندرية حيث تم افتتاحها يوم 15 نوفمبر عام 1938، وتعتبر أول كنيسة باسم القديس مارجرجس في القرن العشرين، منوها إلى أن بدايتها كانت عام 1919 تحت مسمى جمعية الكرمة.

المسمى الحقيقي لـ«مولد مارجرجس»

وأضاف «بطرس» على هامش الاحتفال، أن هذا الاحتفال يسمى مولد مارجرجس، ولكنه يرفض ذلك المصطلح، نظرا لكون المقصد منه مولد شخص ما ولكن الكنيسة لا تحتفل بعيد ميلاد القديس مارجرجس بل تحتفل بعيد إنشائها وعيد استشهاد القديس ولذلك لا يناسبها لفظ المولد، لكنه من الممكن أن يطلق عليها مظاهرة احتفالية.