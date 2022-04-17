بالتزامن مع حد السعف.. عودة الصلوات في كنيسة مارجرجس بالإسماعيلية بعد تجديدها

صلى نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، ومطران الكنيسة الأرثوذكسية قداس إعادة افتتاح كنيسة مار جرجس بالقصاصين بعد تجديدها تجديدًا شاملاً.

ورسم نيافتة الأنبا سارافيم خلال القداس 8 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس «قارئ»، و50 آخرين في رتبة إبصالتس «مرتل» فيما قدم التهنئة لشعب الكنيسة.

بدء التوافد على صلاة أحد السعف بكنائس الإسماعيلية

وتوافد المئات من أقباط محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد، على بعض الكنائس في المدينة والمراكز لبدء صلوات أحد السعف.

وبحسب طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن الكاهن أو البابا في حال وجوده، يرفع البخور أمام الهيكل والأيقونات، ويلفون البيعة «الكنيسة» ويقفون أمام أيقونات القديسين ويتلون الفصول الخاصة بالدورة التي تتمثل في 12 قطعة من المزامير والإنجيل ويتبعها مردات.

وشهدت كنائس الإسماعيلية صباح اليوم تكثيف عمليات التأمين في محيط الكنائس فيما انتشرت قوات الشرطة لزيادة العملية التأمينية بالتزامن مع صلوات أحد السعف.

وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلوات دورة الصليب والشعانين من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي تعد أولى الصلوات في قداس أحد الشعانين 2022.

أسبوع الآلام 2022

وبدأ أسبوع الآلام أمس السبت الذي يعد أحد الشعانين أحد أبرز أعياده، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد في 24 إبريل الجاري.

ويعد أسبوع الآلام أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية للكنيسة الأرثوذكسية، كما يعد أحد السعف يوم عيد وله أسماء كثيرة من بينها أحد السعف، أو «أحد الشعانين» وأيضا «أحد الطفولة» لأن الأطفال هم من استقبلوا السيد المسيح.