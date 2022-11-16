أبرز توجيهات «التنمية المحلية» للمحافظين.. منها التوسع في المشروعات الخضراء

أكدت وزارة التنمية المحلية وجود تعليمات للمحافظات بالتركيز على عدد من الملفات التي تحظى باهتمام وأولوية من أجل خدمة أفضل للمواطنين، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية، والتركيز على المشروعات التى تخدم البيئة وتحد من التلوث مثل تبني مبادرة التوسع في المشروعات الخضراء وفق توجهات الدولة وتزامنا مع قمة المناخ.

متابعة أداء رؤساء الأحياء

وأشارت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، إلى أن متابعة رؤساء الأحياء والمدن مستمرة على أرض الواقع ويتم ضخ دماء جديدة في كل حركة محليات، كما يتم رصد أي مشكلات بالوسائل المختلفة منها مبادرة صوتك مسموع التي تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة للحد من أي مخالفات والتفاعل الفوري والسريع مع احتياجات ومطالب المواطنين، ومن الملفات التى تحظى باهتمام هي كالتالى..

أبرز ملفات المحافظات

- تشجيع إقامة معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

-التوسع في المشروعات الخضراء الذكية لمواجهة التغيرات المناخية.

-متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى التوقيتات المحددة داخل القرى المستهدفة.

- التركيز على المشروعات الخدمية التى تهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

- استمرار مبادرة 100 مليون شجرة للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات.

- متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية من الأحياء والوحدات المحلية وإنارة الشوارع والميادين بما لا يخل بالسلامة العامة.

- استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع مياه الأمطار والأزمات، والتنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية.

-تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار أولا بأول بالشوارع ومتابعة مخرات السيل ومتابعة خطة نشر المعدات بالمناطق الساخنة.

- التشديد على مراجعة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومنع ظهور أي وصلات عشوائية على الأرض حفاظا على أرواح المواطنين.

- العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بحل شكاوى المواطنين.

- التركيز على منظومة المخلفات ورفع تراكمات القمامة أولا بأول للحفاظ على البيئة.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتوفير القروض اللازمة.

-تشجيع الحرف اليدوية للمرأة والشباب والعمل على تسويقها من خلال المنصة الإلكترونية أيادي مصر.

- تكثيف الرقابة على المحال والأسواق ومواجهة أي جشع للتجار.

- استمرار التنسيق مع الغرفة التجارية وكل من يرغب في إقامة معارض للسلع.

- رصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء بإزالتها على الفور واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفات.

- الرد السريع على الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية والعمل على معالجة أي مشكلات.

- تفعيل منظومة الجمع السكني لإنجاح منظومة النظافة.

- متابعة تطبيق مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

- تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخطط الرصف وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق وإقامة المحاور الجديدة.