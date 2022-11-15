عضو «العفو الرئاسي» لقناة الحياة: الإفراج عن 1200 شخص حتى الآن.. وخروج مجموعات جديدة قريبا

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك 1200 شخص خرجوا بعفو رئاسي منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال رمضان الماضي.

أحقية رئيس الجمهورية في العفو

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدستور ينص على أحقية رئيس الجمهورية في العفو عن من صدر بشأنهم أحكام نهائية، لافتا إلى أن الـ30 مواطنا الذين خروجوا اليوم كانوا محبوسين احتياطيا، وتم إنهاء إجراءات حبسهم بإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة اليوم.

الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف خط أحمر

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن اللجنة مستمرة في نظر جميع الطلبات التي تصل إليها وقريبا ستخرج مجموعات جديدة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لعمل لجنة العفو الرئاسي، والتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.

ولفت إلى أن اللجنة مستمرة في فحص الطلبات التي تأتي في هذا الإطار وليس القضايا الجنائية، وهناك معيار واضح لدراسة الطلب، وهو ألا يكون المحبوس منتمي لتنظيم إرهابي، ولم يمارس أعمال عنف أو حرض عليه بأي درجة من درجاته: «الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف خط أحمر للجنة العفو الرئاسي ولا يمكن قبول طلب أي شخص تورط في دماء المصريين بالقول أو الفعل».