رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات: نستهدف خطة تطوير شاملة لزيادة الإنتاج وخلق فرص تصديرية جديدة

أكد اللواء محمود عشماوى، رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن الشركة بصدد تحديث وحدة المبخرات المسئولة عن زيادة تركيز الصودا الكاوية السائلة بقرض من البنك الأهلى المصرى ضمن مكافحة التلوث (إيباب 3)، التابع لجهاز شئون البيئة، بطاقة إنتاجية 206 أطنان -صودا 100%- بما يعادل 412 طناً يومياً صودا كاوية تركيز 50%، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصناعى على مرحلتين حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى لتكون ذات قدره استيعابية كبيرة للتعامل مع جميع أنواع العوادم، والمرحلة الثانية هى مرحلة الصرف على البحر (التشتت المائى).

وأوضح «عشماوى» أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء وحدة لإنتاج وتعبئة غاز الهيدروجين وذلك للعمل على الاستغلال الأمثل لغاز الهيدروجين والتمكن من تخزينه وبيعه، حيث قامت الشركة بعمل مزايدة بين الشركات المختلفة، وأوضح أن منتجات الشركة تتمثل فى صودا كاوية سائلة، صودا قشور، كلور سائل، حامض إيدروكلوريك، غاز إيدروجين، كلوريد الحديديك، الهيبوكلوريت صوديوم.

وأكد أن العملية الإنتاجية للشركة تعتمد على تكنولوجيا التحليل الكهربائى لإنتاج الكلور الغاز والصودا الكاوية وهى العملية الإنتاجية الرئيسية للشركة، ولفت «عشماوى» إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية شاملة ضمن خطة التوسع فى الإنتاج وذلك لإنتاج كلور أقراص سى 90 بطاقة إنتاجية سنوية عشرة آلاف طن وهذا المنتج يتم استيراده بالكامل من الخارج ويعتبر المشروع الأول فى الشرق الأوسط وسيغطى الإنتاج المحلى، ما يؤدى إلى توفير العملة الصعبة، موضحاً أن فرص التصدير وتوافر الخامات هو ما شجع الشركة للقيام بهذا المشروع، كما أن الخامات الأخرى تنتج محلياً ومتوافرة، وذلك لاستغلال الفائض من إنتاج غاز الكلور فى كثير من المجالات كالمجالات الطبية والغذائية والمطهرات.

وأكد أن هناك بعض التحديات التى تعترض أهداف الشركة والإجراءات والبرامج الزمنية منها تحقيق التوازن بين التكاليف والأسعار «التركيز على المنتجات الأكثر ربحية، تطوير منظومة التسويق، الحفاظ على جودة المنتج.

وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق المحلية والخارجية عن الطلب، والتنسيق مع الشركات المنافسة للحد من أعمال الاستيراد، وتنمية وخلق أسواق تصديرية جديدة بأسعار تنافسية»، موضحاً أن الشركة تعمل على التركيز على وضع خطط صيانة سنوية لعمليات الصيانة الدورية والوقائية، والتواصل الدائم مع الشركات المحلية لتوافر قطع الغيار وحظر الاستيراد.

وأشار إلى المسئولية البيئية للشركة، حيث تعمل على الانتهاء من مشروع توسعات وتطوير وحدة الصرف الصناعى الحالية بالشركة لتكون ذات قدرة استيعابية كبيرة ومؤهلة تكنولوجياً للتعامل مع جميع العوادم ومخلَّفات الإنتاج.