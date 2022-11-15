رئيس شركة أبكس للصناعات الدوائية: الدواء البيطري يتعرض لتحديات كثيرة

أكد المهندس وليد جلال، رئيس شركة أبكس فيت للصناعات الدوائية، أن قرارات الدولة بالنسبة للكوتة الدولارية الخاصة بالإفراجات الأسبوعية عن خامات الأعلاف عملت على تخفيف الأزمة التى تعرضت لها صناعة الدواجن الفترة الماضية، مضيفاً أن الاستمرار والانتظام فى الإفراجات سيعملان على انفراجة فى الصناعة ويشجعان الاستمرار فى الإنتاج خاصة صغار المربين، مؤكداً خروج عدد كبير منهم الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع التكلفة وانخفاض سعر البيع، مما نتج عنه تعرضهم لخسائر كبيرة ولكل القطاعات فى الصناعة خاصة سوق الدواء البيطرى.

«جلال»: طول مدة ترخيص المنتجات أدى لانتشار الأدوية المغشوشة

وأوضح رئيس شركة أبكس أنهم كمنتجين للدواء يتعرضون لتحديات كبيرة، منها انتشار الدواء المغشوش بالسوق المصرية، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على منافذ بيع الدواء، وطول مدة ترخيص المنتجات، الذى يعطى الفرصة لزيادة الأدوية غير المرخصة، التى تكون سبباً فى تدنى سعر الدواء البيطرى وزيادة الأمراض بالسوق.

«جلال»: نواجه صعوبة فى التصدير

وأوضح أنهم يستهدفون التوسع فى السوق الأفريقية، ولكنهم يواجهون صعوبة فى ضمان مستحقاتهم، مطالباً بضرورة تشجيع المستثمرين ودعمهم للتوسع فى التصدير، مما يعمل على توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتجين للتوسع فى الإنتاج المحلى وانخفاض الاستيراد.