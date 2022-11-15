«أمريكا»: نتحقق من سقوط صواريخ روسية في بولندا.. وملتزمون بالدفاع عن دول الناتو

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، أن الصواريخ الروسية أصابت منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا، وأصبح الوضع متأزما عقب سقوط هذه الصواريخ، بحسب تصريحات عاجلة نقلتها قناة العربية.

التعامل بجدية مع الصواريخ الروسية

ومن جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا توضح فيه أنها تتعامل بجدية مع التقارير بشأن سقوط صاروخين روسيين على بولندا، متابعة: «نتحقق من تقارير سقوط صواريخ روسية في بولندا، كما أننا واضحون تماما بشأن الدفاع عن أراضي الناتو».

دعم من لاتفيا لبولندا

في الوقت ذاته، أدان وزير الدفاع اللاتفي، استهداف روسيا الاتحادية، دولة عضوا في الناتو، وسط تضامن من بلاده لـ بولندا ودعمها.