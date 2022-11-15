سكاي نيوز: مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا

أعلنت حكومة دولة بولندا عقد اجتماع عاجل بالتنسيق مع لجنة الأمن القومي في البلاد، بعد وقت قليل من سقوط صواريخ على بلدة حدودية مع أوكرانيا.

مقتل شخصين

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، قبل قليل، أن وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية نقلت عن مسؤول استخباراتي أمريكي مقتل شخصين من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

تعليق أمريكي

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأمريكية، أنها لا تمتلك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا.