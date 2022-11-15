رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سكاي نيوز: مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا

كتب:

عمرو حسني
09:18 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
الحدود البولندية الأوكرانية

الحدود البولندية الأوكرانية

أعلنت حكومة دولة بولندا عقد اجتماع عاجل بالتنسيق مع لجنة الأمن القومي في البلاد، بعد وقت قليل من سقوط صواريخ على بلدة حدودية مع أوكرانيا.

مقتل شخصين

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، قبل قليل، أن وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية نقلت عن مسؤول استخباراتي أمريكي مقتل شخصين من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

تعليق أمريكي 

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأمريكية، أنها لا تمتلك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

ميناء دمياط يستقبل 30 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

الرئيس الأوكراني لقمة العشرين: حان الوقت الآن لإنهاء الأزمة مع روسيا

فنلندا تدعم الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

الرئيس الأوكراني: روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

«الدوما»: الأمم المتحدة لا تملك السلطة لإجبار روسيا على تعويض أوكرانيا
بقلم عمرو حسني