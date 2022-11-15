  بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و746 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و746 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

بولندا تقدم الدعم للاجئين الأوكرانيين

وذكرت الوكالة، أن نحو 22 ألفا و500 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الإثنين، فيما عاد 22 ألفا و100 شخص إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 94ر5 مليون لاجئ.

ومررت بولندا في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.