جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر إبراهيم الدرواني

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الشاعر إبراهيم الدرواني، الذي وافته المنية مساء اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

جمعية المؤلفين والملحنين

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجمعية نعت الراحل عير صفحتها الرسمية في منشور جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير إبراهيم الدرواني، ويتقدم مجلس الإدارة والعاملين والأعضاء، بخالص التعازي لأسرته ومحبيه، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله بأفضل قبول».

معلومات عن الراحل

إبراهيم الدرواني من مواليد مارس لعام 1955، وقدم عددا كبيرا من الأغنيات لنجوم الوطن العربي، أبرزها غنى الحمام لفنان العرب محمد عبده، وزمن العجايب للفنان السوري الكبير جورج وسوف، والمعادلة الصعبة للفنان اللبناني الكبير راغب علامة، ونظرة فابتسامة للفنان اللبناني علاء زلزلي.