بعد غيبوبة شهر.. وفاة مندوب شركة شحن بسبب حادث سير في المحلة

لفظ مندوب إحدى شركات الشحن وتوصيل الطلبات للعملاء في مدينة المحلة الكبرى، أنفاسه الأخيرة، داخل العناية المركزة، بمستشفى المحلة العام، بعد دخوله في غيبوبة منذ 30 يوما، إثر إصابته في حادث دراجة نارية كان يستقلها في طريقه إلى توصيل «أوردر» أحد العملاء.

غيبوبة شهر

وقال محمد محمود، صديق الشاب المتوفى، أن الضحية يقيم في منطقة الجمهورية، التابعة لقسم ثان المحلة، بمحافظة الغربية، وله شقيقتين، وأنه كان يعمل مندوب توصيل الطلبات للعملاء على دراجة نارية، وكان يساعد والده في العمل، وتعرض إلى حادث سير أثناء عمله في شهر أكتوبر الماضي، أمام حي النخيل، في منطقة الشعبية.

وأضاف صديق الشاب المتوفى لـ«الوطن»، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى المحلة العام، وكانت حالته الصحية غير مستقرة حيث يعاني من نزيف في المخ، وظل في غيبوبة نحو شهر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في ساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي المنطقة.

إخطارا بالواقعة

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بورود شاب يدعي إيهاب محمد أحمد 20 عاما، مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة، ويعمل مندوب توصيل في إحدى شركات الشحن، مصاب بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضه إلى حادث سير دراجة نارية موتوسيكل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.