حُزن في كفر الشيخ بعد وفاة الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى

خيَّمت حالة من الحُزن على محافظة كفر الشيخ عقب وفاة الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى، صاحب الـ60 عاماً، الذي توفي أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض، ما تسبب في صدمة بين أسرته وأصدقائه وزملائه العاملين في الفن التشكيلي.

الفنان التشكيلى الراحل كان يُلقب بـ«شيخ الحفارين»

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان التشكيلى الراحل وحيد البلقاسى، الملقب بـ«شيخ الحفارين»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة مهيبة في مسقط رأسه بمدينة بيلا

وودع أبناء مدينة بيلا، مسقط رأس الفنان التشكيلى وحيد البلقاسي، الراحل جثمانه حيث أدوا عليه صلاة الجنازة بمسجد الجبانة بمدينة بيلا، قبل أن يصلوا به إلى مثواه الأخير في مدافن الأسرة، وذلك وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق.

توفي إثر وعكة صحية

وقال محمود عبد الحليم، أحد أقارب الفنان التشكيلى الراحل، إن الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى كان يمر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتوفي متأثراً بها.

كان مشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق

وأوضح «عبد الحليم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان التشكيلى الراحل وحيد البلقاسى كان مشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان يتمتع بحُب الكثيرين، وله الكثير من الأعمال الفنية التي عرضت في معارض دولية، وحازت علي إعجاب الجميع، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فرع ثقافة كفر الشيخ ينعى الفنان التشكيلى الراحل

وكان فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة جاكلين بشري، قد نعي الفنان التشكيلى الراحل وحيد البلقاسى، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن الراحل الفنان التشكيلى وحيد البلقاسى

وحيد البلقاسي، هو فنان تشكيلي مصري وناقد فن تشكيلي، وفنان جرافيك، ورسام أبيض وأسود، وتصوير زيتي، ورسام كاريكاتير، وقارئ مهتم بحركة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي، وكان يُلقب بـ«شيخ الحفارين»، وسعى جاهدًا لتأسيس حركة تشكيلية عربية قوامها التواصل الفني بين كل الأجيال.

وُلد «البلقاسي»، في 7 مايو عام 1962م بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، وفي عام 1986م حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم جرافيك من جامعة الإسكندرية، وتوفي أمس الاثنين 14 نوفمبر عن عُمر يناهز 60 عاماً.