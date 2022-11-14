شريف منير عن مشهد وفاة «حسين» بمسلسل إيجار قديم: «استرجعت ألم فراق أحب الناس»

كشف الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كواليس مشهد وفاة «حسين»، الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبدالله في مسلسل إيجار قديم.

سر صعوبة أداء المشهد

ونشر شريف منير مشهد الوفاة، وعلق عليه: «السر في صعوبة أداء المشهد ده هو استرجاعي لألم فراق أحب الناس لقلبي زي أمي، وصادف إنه كان يوم وفاة حبيبي النجم هشام سليم، بجد كان يوم صعب جدا».

مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

وتدور أحداث المسلسل حول رمزي الذي يجسد دوره شريف منير، إذ يجري طرده من شقة إيجار جديد ليعود ويحاول إيجاد شقة في العمارة التي يمتلكها وكلها إيجار قديم.