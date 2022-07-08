بالأسماء.. إصابة 8 بينهم طفلين في حادث انقلاب سيارة في الوادي الجديد

أصيب، اليوم الجمعة، 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الخارجة -أسيوط»، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

إخطار لمديرية أمن الوادي الجديد

تلقي اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من نقطة شرطة قرية المنيرة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ( الخارجة- أسيوط)، وذلك أمام نقطة شرطة المنيرة، مما أسفر ذلك عن إصابة 8 اشخاص من بينهم .

إصابة 8 في الحادث

وبالبحث والتحري تبين إصابة كلاً من: «هشام سعد فراج 31 عاماً، ومحمد صابر عبد الحميد 23 عاماً، سعد فراج أحمد 55 عاماً، وآية منصور حسن 27 عاماً، وعلياء علي ناصر 55 عاماُ، وفوزية حسين أحمد 51 عاماً، ولؤي هشام فراج 4 أعوام، ومحمد هشام سعد 9 أعوام»، وذلك عقب انقلاب سيارة ميكروباص والذين كانوا في طريقهم إلي مدينة الخارجة قادمين من محافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج وتنوعة الإصابات ما بين كدمات وسحجات، وتم تحرير محضراً بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.