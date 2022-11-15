موفد التليفزيون المصري لـ يوسف الحسيني: مصر عقدت اتفاقيات مع الدول لاستخدام الطاقة النظيفة

قال كريم بيبرس، موفد التليفزيون المصري بشرم الشيخ، إن شرم الشيخ تحولت لمدينة مبهجة، خلال استضافتها قمة المناخ، لافتا إلى أن المنطقة الزرقاء حتى الآن تستضيف جلسات ونقاشات واتفاقات بين الدول والمنظمات والاتحاد الأوروبي والأفريقي والدول الصناعية الكبرى حتى الآن.

يوم المجتمع المدني

وأوضح «بيبرس» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية الأولى بالتلفزيون المصري، أن يوم المجتمع المدني أكد أهمية الاحتياج للطاقة الخضراء النظيفة، ومصر عقدت عدة اتفاقيات مع الدول العربية والأوروبية في استخدام الطاقة النظيفة، في ظل وجود جهد كبير من القيادة المصرية لبحث التنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أن الاجتماعات الرئيسية تتبعها اتفاقيات واجتماعات جانبية للتأكد من تنفيذ التوصيات.

مؤسسات المجتمع المدني الدولية

وأشار موفد التلفزيون المصري إلى أن مؤسسات المجتمع المدني الدولية شاركت اليوم ونقلت تجربة دولهم فيما يعانون منه بسبب التغيرات المناخية واهمية وجود التمويل بشكل فوري لمواجهة المجاعات والأزمات الدولية، لافتا إلى ان الهيدروجين الأخضر يسيطر على جلسات اليوم في ظل وضوح أهميته أمام الجميع.

المنطقة الخضراء

وأكد موفد التليفزيون المصري، أن المنطقة الخضراء هي منطقة صديقة للبيئة وتم إنشاء العديد من نماذج إعادة التدوير واستخدام المنتجات لأكثر من مره للحفاظ على الموارد، مشيرا إلى ان المنطقة الخضراء تتضمن احتفالات مسائية لنقل التراث الثقافي والترابط بين الدول والشعوب من أجل التوحيد والاتفاق على المبادئ الإنسانية بين الناس من مختلف الدول للمساعدة في الوقوف بيد واحدة في مواجهة التغيرات المناخية.