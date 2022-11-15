محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تحولت لمدينة صديقة للبيئة وقادرة على مواجهة الكوارث

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ واحدة من مدن جنوب سيناء وتمتلك المحافظة 600 كيلو متر من الشواطئ، تطل على خليجي السويس والعقبة، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت مدينة صديقة للبيئة ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

شرم الشيخ أصبحت مدينة صديقة للبيئة

جاء ذلك خلال اللقاء محافظ شرم الشيخ محاضرة في الجناح الاسكتلندي بالمنطقة الزرقاء بحضور اللواء أشرف غريب محافظ قنا واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية بعنوان «تغير المناخ في المدن الساحلية بأفريقيا من خلال اتخاذ إجراءات بشأن المحيط».

المحيطات تمثل 71% من الكرة الأرضية

قال اللواء خالد فودة، إن المحيطات تمثل 71% من مساحة الكورة الأرضية وهي تحافظ على البيئة والمناخ، وأن محافظة جنوب سيناء تطل على خليجين وبحر مغلق مما يقلل تعرضها للأعاصير التي تتسبب في دمار كبير جراء التغيرات المناخية.

قمة المناخ فرصة ذهبية

وقال إن قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ cop 27 تمثل فرصة ذهبية لكل الدول التي تعاني من تأثيرات بسبب التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر هي التي تتصدر قضايا القارة الأفريقية والدفاع عنها.

شرم الشيخ تدعو العالم للحفاظ على البيئة

أوضح محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تدعوا العالم من خلال هذه القمة للحفاظ علي البيئة باستخدام وسائل لا تضر بالمناخ في مجالات الطاقة والبيئة، وأن الحكومة المصرية تدعم الجهود التحول إلي الاخضر من أجل بيئة نظيفة.

وتابع أن المحافظة تضم خمس محميات طبيعية وتعتبر من اقل البلدان في العالم بالنسبة للتلوث ودعى المحافظ الحضور من كل الجنسيات لزيارة معالم مدينة شرم الشيخ ومدن المحافظة.