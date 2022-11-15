يوسف الحسيني: الإخوان سرقوا تاريخ العمل الوطني وحاولوا نسبه لأنفسهم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه في حال وجود الإخوان حتى اليوم، لما كانت مصر لديها القدرة على استضافة قدرة المناخ الآن، «كنا هنبقى في وضع إرهابي دائم، ومن المستحيل أن نرى ما نراه في شرم الشيخ، وثقة العالم بنا أمنيا واقتصاديا وسياسيا، في ظل استمرار وجودهم، وكانت ستتحول إلى قندهار، كما حدث في العديد من أيام الجمعة في عهد الإخوان، وحالات القتل في الشارع المصري».

تاريخ العمل الوطني

أوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على الفضائية الأولى بالتليفزيون المصري، أن أيام الإخوان كانت من أحلك الأيام، التي كنا نعيشها «الإخوان سرقوا تاريخ العمل الوطني، وحاولوا نسبه لأنفسهم قبل 30 يونيو، وطالب الشعب مرارا وتكرارا التخلص من بلاء الإخوان».

وأضاف أن «في أحد الأيام، كنا في قناة أون تي في قبل 30 يونيو، نبحث عن كيفية التغطية، وكان الإتجاه لمظاهرة في الاتحادية لمطالبة محمد مرسي بالنزول عن الحكم، وتسليم السلطة، وقررنا تسمية التغطية الإعلامية الطريق للاتحادية، وحاول الإخوان نسخ الإسم في الأيام الأخيرة، وقالوا الطريق إلى 11/11 بشكل يكشف مدى سرقتهم».

الاقتصاد الأخضر

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر خلال السنوات المقبلة، ستكون على طريقها نحو الطريق الأخضر، وفي 2030 ستكون 40% من طاقتنا ناتجة عن الاقتصاد الأخضر.