لبلبة لـ يوسف الحسيني: تكريمي في «القاهرة السينمائي» بالتزامن مع عيد ميلادي مفاجأة

عبرت الفنانة لبلبة، عن سعادتها البالغة لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، الذي تزامن مع عيد ميلادها، قائلة: «أول مرة تحصلي، وكانت مفاجأة لما لقيت الجمهور في الصالة بيغني علشان عيد ميلادي، ودي حاجة اتأثرت بها جدا».

أمنية لبلبة

وأضافت لبلبة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها دائما عندما تتحدث عن والدتها تتأثر: «كنت بقول في نفسي يا رب لو اتكلمت عنها ما أتأثرش المرادي، لكن غصب عني اتأثرت، لأن كانت أمنيتي آخد في مهرجان القاهرة جائزة بالذات».

تفاصيل ميلاد لبلبة

وتحدثت الفنانة لبلبة عن بعض ذكرياتها، قائلة: «أنا زمان كانوا بيعملولي عيد ميلاد وأنا طفلة، لما كبرت محدش بيعملي حاجة وممكن يومها أكون بشتغل أو أصور.. أنا اتولدت يوم 13 نوفمبر الساعة 2 بالليل، يعني ما بين 13 و14».

ولفتت إلى أن والدتها كانت في السينما عندما شعرت آلام الوضع: «حست بآلام الولادة وراحت المستشفى واتولدت الساعة 12 فوالدي سجلني 14 نوفمبر لكن اتولدت يوم 13 الساعة 12»